TUSAŞ’a kanlı PKK saldırısı: 5 şehit 22 yaralı

Ankara'da eli kanlı teröristler, Kahramankazan'daki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tesislerini hedef aldı. Tesisin nizamiye girişine dün saat 15.20 sıralarında gasp ettikleri ticari taksiyle gelen biri kadın 2 PKK'lı terörist, araçtan indikten sonra çevredeki insanlara ateş etti. Nizamiye girişine ilerleyen teröristlerden biri yanındaki bomba düzeneklerini peş peşe patlatırken, diğer terörist de güvenlik görevlilerine ateş açtı. Teröristlerin ellerinde Kalaşnikof, M-4 piyade tüfeği ve sırt çantalarında bomba olduğu belirtildi. Güvenlik görevlileri teröristlere karşılık verirken yaşanan patlama sonrasında nizamiye kapısı zarar gördü.Saldırının hemen ardından bölgeye Polis Özel Harekât timleri sevk edildi. Jandarma Özel Harekât timleri de helikopterle TUSAŞ'ın bahçesine indi. Teröristler etkisiz hale getirilirken İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada teröristlerin kimlik tespit çalışmalarının devam ettiğini ve saldırıyı PKK'nın yapmış olabileceği ihtimali üzerinde durulduğunu belirtti. Yerlikaya, taksici ile birlikte 5 kişinin şehit olduğunu, 3'ü ağır 22 kişinin de yaralandığını belirtti. Yaralılardan 7'sinin polis memuru olduğu kaydedildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da hain terör saldırısıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını, 1 başsavcıvekili ve 8 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini açıkladı.Hain saldırıda taksi şoförü Murat Arslan ile birlikte TUSAŞ çalışanları Cengiz Coşkun, Zahide Güçlü, Hasan Hüseyin Cambaz ve güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan şehit oldu.Şehitlerden 39 yaşındaki Makine Mühendisi Zahide Güçlü'nün, eşinin gönderdiği evlilik yıldönümü çiçeğini almak üzere yerleşkenin girişine gittiği, bu sırada saldırının gerçekleştiği öğrenildi. Öte yandan Güçlü'nün 10 yaşında bir kızı olduğu, kızının 3 yıldır lösemi ile mücadele ettiği ve hastalığı bir süre önce yendiği ortaya çıktı.İki teröristin TUSAŞ'a gitmek için kullandığı taksinin şoförü Murat Arslan'ın son görüntülerine SABAH ulaştı. Güvenlik kamerası görüntülerinde henüz kimliği belirlenemeyen kadın teröristin, saat 14.30'da Arslan Taksi Durağına müşteri gibi gelerek,Murat Arslan'a ait olan taksiye binmek için aracın ön kapısında beklediği görüldü. Kadın teröristin normal bir müşteri gibi tek başına taksiye binmesinin ardından Arslan'ın kontrolündeki araçla Kahramankazan'da bulunan duraktan uzaklaştıkları görüldü.Erkek teröristin ise yol üzerinden alınmış olabileceği düşünülüyor. 06 JMT 07 plakalı taksiye binen teröristlerin daha sonra yolda taksici Murat Arslan'ı öldürüp cesedini aracın bagajına koydukları ortaya çıktı.Saldırıyayurtiçi ve yurtdışından büyük tepki geldi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hain saldırıyı lanetlediği açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "TUSAŞ Kahramankazan tesislerine yapılan hunhar terör saldırısını nefretle lanetliyor, aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin ve hepimizin başı sağ olsun diyorum. Hiçbir hain ve hasmane hesap tutmayacak, hiçbir kanlı ve kalleş proje milli birlik ve kardeşliğimizin karşısında tutunamayacaktır. Kiralık katilleri sahaya sürenler, terörizmi karanlık bir aparat olarak kullananlar sonuç alamayacakları gibi mücadele azmimizi de asla kıramayacaklardır."Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hain terör saldırısını lanetlediğini belirttiği açıklamasında "Bu hain terör saldırısı, Türkiye'nin savunma sanayiinde elde ettiği başarıları hedef almıştır. Ancak bilinmelidir ki bu saldırılar ne savunma sanayiimizin kahraman çalışanlarını ne de her alanda tam bağımsız bir Türkiye ideali için gece gündüz ter döken tek bir vatandaşımızı bile yolundan döndüremeyecektir. Bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da terörle ve terör örgütleriyle güçlü ve kararlı mücadelemiz devam edecektir" ifadesini kullandı.TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "TUSAŞ Ankara Kahramankazan tesislerine yapılan menfur saldırıda can veren şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Teröre, destekçilerine ve arkasındaki karanlık odaklara karşı yürüttüğümüz güçlü ve tavizsiz mücadelemizi, terör bu topraklardan sökülüp atılıncaya kadar kararlı bir şekilde sürdüreceğiz."MilliSavunma Bakanlığı Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde teröristlere yönelik hava harekatı yapıldığını açıkladı. PKK/KCK ve diğer terörist unsurlara yönelik operasyonda 32 hedefin başarılı şekilde imha edilldiği ve çok say-ı da terörist etkisiz hale getirildiği kaydedildi.