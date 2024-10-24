TUSAŞ’a saldırı öncesi dijital keşif! Uzman isim uyardı: Yasal düzenlemeyi yapın, bunları engelleyin...

"HASSAS BÖLGELER BULANIKLAŞTIRILMALI, YAPAY ZEKA DEVREYE ALINMALI"

Prof.Dr. Ali Murat Kırık, "Bu gibi tehditlere karşı devletlerin alması gereken önlemler oldukça kapsamlı olmalı." diyerek önerilerini bir bir sıraladı:

Öncelikle, hassas bölgelerin haritalarda bulanıklaştırılması veya net görüntülenmemesi sağlanmalı. Kritik tesislerin dijital haritalarda görünürlüğünü sınırlamak, saldırganların bu alanları uzaktan incelemelerini zorlaştıracaktır. Ayrıca, dijital keşif girişimlerinin tespit edilmesi için yapay zeka destekli izleme sistemleri devreye alınmalı. Devletler, dijital güvenliği artıracak yasal düzenlemeler yaparak, bu tür platformların kötüye kullanımını engellemeye yönelik adımlar atmalı.

Vatandaşlara da bu konuda büyük sorumluluk düşüyor. İnternette paylaştıkları içeriklerin suçlular tarafından kullanılabileceğini unutmamalılar. Kişisel bilgilerini ve konumlarını paylaşırken daha dikkatli olmalı, güvenlik uygulamalarını kullanarak dijital izlerini minimuma indirmeliler. Hem devlet hem de bireyler, dijital güvenlik bilincini artırarak bu tür tehditlerle daha etkin bir şekilde mücadele edebilir.