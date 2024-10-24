TUSAŞ’a saldırı öncesi dijital keşif! Uzman isim uyardı: Yasal düzenlemeyi yapın, bunları engelleyin...

PKK terör örgütü, Türk savunma sanayiinin göz bebeği TUSAŞ'a alçak bir saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda 5 kişi şehit oldu, 22 kişi yaralandı. Saldırıya ait detaylar da günyüzüne çıkmaya başladı. Yapılan tespitlere göre, terör örgütü keşfi dijital ortamdan yaptı. Google, Yandex vb. harita uygulamalarından nokta konumları tespit eden örgüt, yine sokak fotoğraflarından da yararlanarak saldırı hazırlıklarını tamamladı. Dijital İletişim Araştırmacısı ve Bilişim Teknolojileri Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık konuya ilişkin çarpıcı analizlerde bulundu.
"GENİŞ KAPSAMLI BİR ŞEKİLDE BU ALANDA ÖNLEMLER ALINMALI"
Dijital İletişim Araştırmacısı ve Bilişim Teknolojileri Uzmanı Prof. Dr. Ali Murat Kırık, sabah.com.tr'ye yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
TUSAŞ'a yönelik gerçekleştirilen terör saldırısının detayları incelendiğinde, teröristlerin sahada değil, daha önce dijital ortamda keşif yaptıkları anlaşılıyor. Bu durum, özellikle internet üzerinden kolayca erişilebilen haritaların ve görüntülerin ne kadar büyük bir risk oluşturduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Google, Yandex gibi harita uygulamaları, kullanıcıların istedikleri bölgeyi detaylı bir şekilde inceleyebilmelerine olanak tanıyor. Ancak bu hizmetlerin, kötü niyetli kişiler tarafından kullanılma potansiyeli de endişe verici boyutlara ulaşmış durumda. Özellikle teröristlerin bu dijital keşif yöntemini benimsemeleri, güvenlik önlemlerinin çok daha geniş kapsamlı bir şekilde ele alınması gerektiğini gösteriyor.
AMAN DİKKAT! BUNLAR TERÖRİSTLERE FIRSAT VERİYOR
"Teröristlerin ve hırsızların bu dijital keşfi nasıl gerçekleştirdiğine baktığımızda, genellikle yüksek çözünürlüklü harita servislerini kullandıklarını görüyoruz." Diyen Kırık, sözlerini şöyle sürdürdü:
Uydu görüntüleri, binaların yapısal özellikleri ve ulaşım yolları gibi kritik detaylar bu platformlarda rahatlıkla incelenebiliyor. Sadece terörist gruplar değil, suç örgütleri de dijital keşif yöntemini sıkça tercih ediyor. Evler, iş yerleri, hatta devlet binaları bile bu platformlar sayesinde uzaktan incelenip hedef alınabiliyor. Bunun yanında sosyal medya hesaplarında paylaşılan konum bilgileri ve fotoğraflar da suçluların elini güçlendiriyor.
"HASSAS BÖLGELER BULANIKLAŞTIRILMALI, YAPAY ZEKA DEVREYE ALINMALI"
Prof.Dr. Ali Murat Kırık, "Bu gibi tehditlere karşı devletlerin alması gereken önlemler oldukça kapsamlı olmalı." diyerek önerilerini bir bir sıraladı:
Öncelikle, hassas bölgelerin haritalarda bulanıklaştırılması veya net görüntülenmemesi sağlanmalı. Kritik tesislerin dijital haritalarda görünürlüğünü sınırlamak, saldırganların bu alanları uzaktan incelemelerini zorlaştıracaktır. Ayrıca, dijital keşif girişimlerinin tespit edilmesi için yapay zeka destekli izleme sistemleri devreye alınmalı. Devletler, dijital güvenliği artıracak yasal düzenlemeler yaparak, bu tür platformların kötüye kullanımını engellemeye yönelik adımlar atmalı.
Vatandaşlara da bu konuda büyük sorumluluk düşüyor. İnternette paylaştıkları içeriklerin suçlular tarafından kullanılabileceğini unutmamalılar. Kişisel bilgilerini ve konumlarını paylaşırken daha dikkatli olmalı, güvenlik uygulamalarını kullanarak dijital izlerini minimuma indirmeliler. Hem devlet hem de bireyler, dijital güvenlik bilincini artırarak bu tür tehditlerle daha etkin bir şekilde mücadele edebilir.