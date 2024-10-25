Son dakika: 31 ilde terör örgütlerine "GÜRZ-20" operasyonu: 176 gözaltı

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Operasyonlar sonucu, çok sayıda ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, çok miktarda uyuşturucu madde ile örgütsel doküman ve dijital materyalin ele geçirildiğini bildiren Bakan Yerlikaya, "Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." dedi.