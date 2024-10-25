Son dakika: 31 ilde terör örgütlerine "GÜRZ-20" operasyonu: 176 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "31 ilde PKK/KCK-PYD/YPG'ye yönelik düzenlenen "GÜRZ-20" operasyonlarında 176 şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı" dedi.
Bakan Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, milletin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini bildirdi.
3️⃣1️⃣ ilde PKK/KCK-PYD/YPG yönelik düzenlenen "GÜRZ-20" operasyonlarında 1️⃣7️⃣6️⃣ şüpheli terör örgütü mensubu yakalandı❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 25, 2024
Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz❗️
⚠️Cumhuriyet… pic.twitter.com/X9YhAqN6KJ
Yerlikaya, paylaşımında, "Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Elazığ, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, Iğdır, İstanbul, İzmir, Kars, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Nevşehir, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tunceli ve Van'da düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin;
Terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdikleri, Terör örgütünün gençlik yapılanması içerisinde bulundukları, Terör örgütüne finans sağladıkları, Sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları, Yol kapama, lastik yakma, taş/havai fişek/molotofkokteyli atma şeklinde kanunsuz gösterilere katıldıkları tespit edildi." ifadelerini kullandı.
OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER
Operasyonlar sonucu, çok sayıda ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, çok miktarda uyuşturucu madde ile örgütsel doküman ve dijital materyalin ele geçirildiğini bildiren Bakan Yerlikaya, "Operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." dedi.