Bakan Yerlikaya duyurdu: Gri kategorideki 1 terörist etkisiz hale getirildi!

BAKAN YERLİKAYA'DAN KAHRAMANLARA TEŞEKKÜR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda görev alan Jandarma ve Emniyet güçlerine teşekkür ederek, "Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız" ifadelerini kullandı.