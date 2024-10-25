Bakan Yerlikaya duyurdu: Gri kategorideki 1 terörist etkisiz hale getirildi!

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin J-SİHA ve zırhlı araç desteğiyle JÖH, JOPER ve PÖH timlerinin katılımıyla operasyon gerçekleşti.
2018'DE AFRİN'DE TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNE KARŞI SALDIRILARDA YER ALDI
Operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin, 2014 yılında terör örgütüne katıldığı ve 2018'de Suriye Afrin bölgesinde Zeytin Dalı Harekâtı sırasında örgüt saflarında bulunduğu öğrenildi. Teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına karşı birçok saldırıya katıldığı yönünde istihbari bilgiler elde edildi.
BAKAN YERLİKAYA'DAN KAHRAMANLARA TEŞEKKÜR
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonda görev alan Jandarma ve Emniyet güçlerine teşekkür ederek, "Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı ve Kahraman Emniyetimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız" ifadelerini kullandı.