Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan 130 bininci konutu teslim edecek! Bakanlıktan deprem bölgesi için özel film
Giriş Tarihi: 25.10.2024 22:14 Son Güncelleme: 25.10.2024 22:35

Başkan Erdoğan 130 bininci konutu teslim edecek! Bakanlıktan deprem bölgesi için özel film

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Hatay’da 26 Ekim’de 130 bininci konut anahtar teslimi, kura çekimi ve toplu açılış töreni gerçekleştirilecek. Yeni teslim edilenlerle birlikte 11 ilde teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 130 bin 170’e yükselecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tören öncesi sosyal medya hesabından, deprem bölgesiyle ilgili filmi paylaştı.

Başkan Erdoğan 130 bininci konutu teslim edecek! Bakanlıktan deprem bölgesi için özel film

7 Şubat depremlerinin ardından bölgenin yeniden ayağa kaldırılması ve kalıcı konutların inşası için bölgedeki çalışmalar aralıksız sürüyor. Yarın Hatay'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek törenle, 130 bininci konutun anahtar teslimi yapılacak.

12 FARKLI NOKTAYA CANLI BAĞLANTI

Kura çekimi ve toplu açılışların da yer alacağı bu etkinlikle, 11 ilde teslim edilen toplam konut ve iş yeri sayısı 130 bin 170'e ulaşacak. Saat 14.00'te Hatay Gülderen TOKİ şantiyesinde düzenlenecek törende, AFAD merkezinin yanı sıra 12 farklı noktaya canlı bağlantı gerçekleştirilecek.

BAKAN KURUM, DEPREM BÖLGESİ FİLMİNİ PAYLAŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tören öncesi sosyal medya hesabından, deprem bölgesiyle ilgili filmi paylaştı. Tamamlanan konutların gösterildiği filmde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla birlikte söylediği "Kardeşlerim, biz bir şeyi yapacağız dersek, yaparız" sözleri de yer aldı.

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Başkan Erdoğan 130 bininci konutu teslim edecek! Bakanlıktan deprem bölgesi için özel film
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