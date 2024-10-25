Başkan Erdoğan 130 bininci konutu teslim edecek! Bakanlıktan deprem bölgesi için özel film

7 Şubat depremlerinin ardından bölgenin yeniden ayağa kaldırılması ve kalıcı konutların inşası için bölgedeki çalışmalar aralıksız sürüyor. Yarın Hatay'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek törenle, 130 bininci konutun anahtar teslimi yapılacak.
12 FARKLI NOKTAYA CANLI BAĞLANTI
Kura çekimi ve toplu açılışların da yer alacağı bu etkinlikle, 11 ilde teslim edilen toplam konut ve iş yeri sayısı 130 bin 170'e ulaşacak. Saat 14.00'te Hatay Gülderen TOKİ şantiyesinde düzenlenecek törende, AFAD merkezinin yanı sıra 12 farklı noktaya canlı bağlantı gerçekleştirilecek.
"Yapacağız dersek, yaparız."— Murat KURUM (@murat_kurum) October 25, 2024
🗓️ 26 Ekim 2024
🕒 14:00
📍 Hatay pic.twitter.com/0Ecx5PNn4X
BAKAN KURUM, DEPREM BÖLGESİ FİLMİNİ PAYLAŞTI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tören öncesi sosyal medya hesabından, deprem bölgesiyle ilgili filmi paylaştı. Tamamlanan konutların gösterildiği filmde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla birlikte söylediği "Kardeşlerim, biz bir şeyi yapacağız dersek, yaparız" sözleri de yer aldı.