Başkan Erdoğan 130 bininci konutu teslim edecek! Bakanlıktan deprem bölgesi için özel film

12 FARKLI NOKTAYA CANLI BAĞLANTI

Kura çekimi ve toplu açılışların da yer alacağı bu etkinlikle, 11 ilde teslim edilen toplam konut ve iş yeri sayısı 130 bin 170'e ulaşacak. Saat 14.00'te Hatay Gülderen TOKİ şantiyesinde düzenlenecek törende, AFAD merkezinin yanı sıra 12 farklı noktaya canlı bağlantı gerçekleştirilecek.

BAKAN KURUM, DEPREM BÖLGESİ FİLMİNİ PAYLAŞTI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tören öncesi sosyal medya hesabından, deprem bölgesiyle ilgili filmi paylaştı. Tamamlanan konutların gösterildiği filmde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşlarla birlikte söylediği "Kardeşlerim, biz bir şeyi yapacağız dersek, yaparız" sözleri de yer aldı.