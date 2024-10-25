CHP’li 4 belediyede grev kararı alındı

DİSK'e bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Genel-İş) ile CHP'li belediyeler arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Ayda 20 bin TL'ye çalıştırıldıklarını belirten Kartal, Maltepe, Ataşehir ve Kadıköy Belediyesi işçileri, CHP'li yöneticilerin insani yaşama hakkından uzakta zam yapmaya çalıştığını vurguladı.Daha önce Maltepe ve Kartal'da, önceki gün de Ataşehir ve Kadıköy belediyelerinde grev kararları asıldı. Ataşehir Belediyesi önünde toplanan işçilere seslenen Genel-İş İstanbul Anadolu Yakası 3 No'lu Şube Başkanı Özer Ersan Değirmenci, "Kartal, Maltepe, Kadıköy, Beşiktaş ve Sarıyer belediyelerindeki tüm işçi arkadaşlarımız bu mücadelede el ele, kol kola, yan yana yürüyeceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz.Grev kararını asıp işimize döneceğiz. 6 Kasım'a kadar görüşmelerini talep ediyoruz, işvereni de masaya davet ediyoruz" dedi. Dün ise Kadıköy Belediyesi'nde benzer bir durum yaşandı. Belediye ile sendika arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca, davul zurna eşliğinde grev kararı asıldı.