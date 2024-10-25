Genç milliler diplomalı futbolcu olacak

4-11 Haziran 2024 tarihleri arasında 18 Yaş Altı Futbol Dostluk Turnuvası (U18 Dostluk Turnuvası) nedeniyle Zagreb'te olan genç Millilerin mağdur olmaması için YKS bu yıl Hırvatistan'da da düzenlenmişti. Sınav kitapçıkları özel korumalar eşliğinde Zagreb'e götürüldü, sınav için özel salon ayarlandı. Genç millilerden 10 futbolcu Türkiye'de eş zamanlı olarak Hırvatistan'da üniversiteli olmak için ter döktü. Kadroda yer alan 23 futbolcudan, Galatasaray'dan Efe Akman, Halim Ayaz Yükseloğlu, Recep Yalın Dilek ve Eren Paşahan, Fenerbahçe'den Mustafa Emir Akyıldız ve Emirhan Arkutcu, Beşiktaş'tan Emir Yaşar, Bitexen Antalyasporlu Kağan Arıcan, Altınordu'dan Ege Arslan ile EMS Yapı Sivasspor'dan Muhammed Sinan Kaya, Zagreb'de hem turnuva hem de YKS için ter döktü.

7 ÖĞRENCİ DİPLOMALI OLACAK

YKS'ye katılan genç Milliler sınavı kazandı. Yerleştirme işlemleri tamamlanan 7 futbolcu üniversite eğitimlerine devam edecek. Emir Yaşar-Nişantaşı Üniversitesi/Spor Yöneticiliği, Efe Akman-Haliç Üniversitesi/Antrenörlük, Kağan Arıcan-Akdeniz Üniversitesi/Öğretmenlik, Muhammed Sinan Kaya-Sivas Cumhuriyet Üniversitesi/Antrenörlük, Eren Paşahan-Haliç Üniversitesi-Antrenörlük, Recep Yalın Dilek-Nişantaşı Üniversitesi/İş Sağlığı ve Güvenliği, Ege Arslan-Ege Üniversitesi/Antrenörlük bölümüne yerleşti.

ARDA GÜLER MAĞDUR OLMUŞTU

Türkiye A Millî Futbol Takımı'nın Euro 2024 elemeleri çerçevesinde 17 Haziran 2023'te oynanan Letonya maçında forma giyen Arda Güler, üniversite sınavını kaçırmıştı. ÖSYM benzer bir mağduriyetin yaşanmaması için üniversite sınav tarihinde bir ilki gerçekleştirerek genç futbolcularımız için sınavı yurtdışında da düzenleme kararı almıştı.