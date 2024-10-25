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Giriş Tarihi: 25.10.2024 16:35 Son Güncelleme: 25.10.2024 16:52

Irak'ın kuzeyinde 34 terör hedefi vuruldu: 30 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'daki 34 terör hedefine yönelik gerçekleştirilen hava harekâtlarında 30 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak’ın kuzeyinde 34 terör hedefi vuruldu: 30 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 30 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Güçlüyüz, kararlıyız! Dün gece (24 Ekim) Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'daki 34 terör hedefine yönelik gerçekleştirilen hava harekâtlarında, ilk belirlemelere göre 30 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz!" ifadelerine yer verildi.

Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'daki terör hedeflerinde 30 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi

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Irak'ın kuzeyinde 34 terör hedefi vuruldu: 30 terörist etkisiz hale getirildi
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