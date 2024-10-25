Son dakika: Irak’ın kuzeyinde 7 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit bölgesinde 7 PK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristlere inlerinde hesap soruyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 7 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!" ifadelerine yer verildi.
Teröristlere inlerinde hesap soruyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 25, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 7 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi.
Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/vEyFPaXJFZ