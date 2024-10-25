Son dakika: İstanbul’da bölücü örgüte operasyon… 37 gözaltı var

İstanbul Emniyeti'ne bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü Polisleri; bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik önemli tespitler yaptı ve operasyon düzenlendi. Bölücü terör örgütü PKK'nın sözde Gençlik Yapılanması içerisinde faaliyetler yürüten, İstanbul genelinde yol kapama, yürüyüş, molotoflu eylem şeklinde korsan gösteri ve sokak eylemleri arayışında oldukları tespit edilen, bölücü terör örgütü PKK mensuplarına finansman sağladıkları saptanan ve bölücü terör örgütü PKK'nın kırsal alanında eğitim gördükleri ve İstanbul'a gönderildikleri tespit edilen toplamda 44 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin farklı ilçelerde araç yakma eylemleri planladıkları iddia edildi.

6'SI YABANCI UYRUKLU

KCK/TDÖ (Kürdistan Demokratik Toplum Konfederalizmi/Türkiye Demokratik Örgütlenmesi) Sosyal Alan ve Kurumlar Sözcülüğü'ne bağlı "Avukatlar Boyutu" içerisinde faaliyetler yürüttüğü tespit edilen bir kişi hakkında da yakalama kararı verildi.

6'sı yabancı uyruklu olan toplamda 44 şüphelinin yakalanması için İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından çok sayıda adrese Özel Harekat destekli şafak baskını yapıldı. 37 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan detaylı aramalarda çok sayıda örgütsel içerikli doküman ve dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.