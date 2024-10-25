Karşıyaka’da önce TİS Şimdi de maaş isyanı

Karşıyaka Belediyesi'nde bıçak kemiğe dayandı. Önceki gün belediye sarayına asılan greve ilanından sonra bu sefer de işçiler ödenmeyen maaşlar için eylem yaptı.

AĞUSTOS MAAŞINDAN SADECE 7 BİN LİRA ÖDENDİ

Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin yaptığı açıklamada belediye çalışanlarının taksit taksit ödenen maşalar nedeniyle aileleri ile birlikte zor günler geçirdiklerini söyledi. Gümüştekin, parasızlıktan ötürü kadrosu Kent A.Ş'de bulunan işçilerin çocuklarının okula yürüyerek gitmek zorunda kaldığını söyledi. Kent A.Ş'de maaşların ve geriye dönük alacakların uzun süredir aksadığını hatırlatan Gümüştekin: "2024 Nisan ayında imzalamış olduğumuz toplu iş sözleşmesinden kaynaklı 3 aylık geriye dönük alacak, Ağustos maaşından yatırılan 7 bin lira, geri kalan kısımdan haber yok. Eylül maaşından ise henüz hiç haber yok, ne zaman yatırılacağı belli değil. Belediye yönetimi tarafından ödeme takvimi ile ilgili de hiç bir bilgi paylaşılmıyor. Buradan belediye başkanımıza soruyoruz, bu belediyede sadece Kent AŞ şirketinde çalışanlar mı fazlalık, neden sadece Kent AŞ çalışanlarının maaşları zamanında yatmıyor, siz bu belediyenin mülki amiri olarak buna neden müsaade ediyorsunuz? Kent AŞ çalışanlarının paraya ihtiyacının olmadığını mı düşünüyorsunuz? Sizin çalışanlarınızın işe gelmek için arkadaşından borç aldığından haberiniz var mı? Sayın Belediye Başkanından; tüm belediye çalışanlarının maaşlarını yatırdıktan sonra, 750 çalışanına ayrımcılık yaparak maaşlarını 2 ay geciktirmesinin ve maaş alacaklarını istedikleri için 93 çalışanı, 26 ve 46 kodlarıyla haksız hukuksuz yere işten çıkartmasının mantığını, biz çalışanlarla ve kamuoyuyla paylaşmasını bekliyoruz" diye konuştu.

ÇOCUKLARIMIZ OKULA YÜRÜYEREK GİDİYOR

Ağustos ayı maaşından Kent A.Ş işçilerine sadece 7 bin lira ödeme yapıldığını belirten Gümüştekin: "Peki biz işçiler; Ağustosta aldığımız 7 bin lira ile ne yapalım, evimizin kirasını mı ödeyelim, kredi kartı borcumuzu mu, kredimizi mi, faturalarımızı mı ödeyelim, yoksa çocuklarımıza harçlık mı verelim. Kendi çocuklarınızı bizim çocuklarımızın yerine koyun, bırakın kantinden kendilerine yiyecek almayı, okula giderken bile yürüyerek gidiyorlar, okul yönetimi tarafından bir şey istendiği zaman annemiz babamız belediyede çalışıyor, maaş alamıyor; o yüzden bizim paramız yok diyorlar. Şimdi size tekrar tekrar soruyoruz: 7 bin lira ile siz geçinebilir misiniz? Çocuğunuz okula yürüyerek gitse, cebine yiyecek parası koyamasanız çocuğunuzun yüzüne bakabilir misiniz? " diye konuştu. Maaşların tek seferde ödenmesini geriye dönük alacakların da en kısa sürede hesaplara yatırılmasını istediklerini belirten Gümüştekin eylem yaptıkları için işten atılan 93 kişinin de işlerine iade edilmesini istedi.