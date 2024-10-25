Körfeze ilk neşter vuruluyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı TCDD Genel Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile 2011 yılında başlayan ve kamuoyunda "Büyük Körfez Projesi" olarak anılan "İzmir Körfezi ve Limanı Rehabilitasyon Projesi" ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

'ÇED GEREKLİ DEĞİLDİR KARAR'I ÇIKTI

İzmir Alsancak Limanı'na yeni nesil gemilerin yanaşmasına ve limanın kapasitesinin artırılmasına imkân verecek projeye göre, TCDD tarafından şu an 150 metre genişlik ve ortalama eksi 11 metre derinlikte olan yaklaşma kanalının 250 metreye genişletilmesi ve eksi 17 metre derinleştirilmesi öngörülüyor. Öte yandan Körfez'in kuzeyinde ise İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından ise 13 metre uzunluğunda ve 8 metre derinliğindeki sirkülasyon kanalı inşa edilmesi planlanıyor. 2016'da ÇED izinleri alınan ancak sürekli ertelenmek zorunda kalınan 'İzmir Körfezi ve Limanı Rehabilitasyon Projesi'nin ilk ayağı ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 'ÇED Gerekli Değildir' kararı verdi.

YANAŞMA BAKIM TARAMASI YAPILACAK

Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılan başvuruya göre liman yaklaşım kanalında yürütülecek dip tarama faaliyetlerinin başlatılabilmesi için öncelikli olarak yanaşma bakım taraması yapılacak.

PARK SAHASI OLARAK PLANLANIYOR

Planlanan bakım taramasının gerçekleştirileceği alan, deniz araçlarının bekleme yapması ve bakım onarımları için deniz araçları park sahası olarak planlanıyor.

ÇALIŞMALAR 60 AY SÜRECEK

60 ay sürecek proje için 90 milyon TL bütçe ayrıldı. 840 bin metrekarelik alanda 16 metrelik bir derinlik sağlanması hedefleniyor. Yenikale Geçidinden başlayıp Alsancak Limanına kadar uzanacak olan navigasyon kanalı açıldığında İzmir Limanı, Panamax ve Post-Panamax tipi gemilerin girişine uygun hale gelmiş olacak. Bostanlı açıklarında İZSU Genel Müdürlüğü tarafından açılacak sirkülasyon kanalı ile iç körfezdeki su sirkülasyonu hızlanacak, canlı türleri artacak. Bu sayede geçtiğimiz günlerde yaşanan toplu balık ölümlerinin de büyük ölçüde önüne geçilmiş olacak.

250 METRE GENİŞLİĞİNDE OLACAK

Navigasyon kanalı yaklaşık 6 deniz mili uzunluğunda olup 250 metre genişliğinde planlandı. İlk aşamada -14 metreye daha sonra – 16 metreye ve gerektiği takdirde -17 metreye kadar tarama yapılacak. Çalışmalar tamamlandığında İzmir Limanı için tam boyu 290-300 metre olan 70.000 DWT'luk konteyner gemileri rahatlıkla Alsancak Limanına yanaşabilecek.