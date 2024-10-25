Meclis Başkanı Kurtulmuş: TUSAŞ’a saldırının iki amacı var

Kurtulmuş, İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenlenen SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı'nda yaptığı konuşmada, etkinliğin Türkiye'nin milli savunma sanayisinde geldiği noktayı gösterdiğini söyledi.

Böylesine önemli bir fuarın organize edilmesinin Türkiye'nin dostlarına kuvvet, düşmanlarına ise korku verdiğini anlatan Kurtulmuş, buralara katıldıkça ülkenin geleceğine ve Türk milletinin kabiliyetine olan güvenin artarak devam ettiğini gördüklerini belirtti.

Kurtulmuş, fuarı Türkiye'deki yüksek teknolojileri ve milli savunma sanayisinin geldiği yeri göstermesi bakımından önemli bulduğunu dile getirerek, dünya milletleri arasında Türkiye'nin en önde olması hedefi için yılmadan gösterdiği mücadele için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Milli savunma teknolojilerinde gelinen noktaya katkıları olan Özdemir Bayraktar'ı da anan Kurtulmuş, "Baykar'ın başladığı ilk günlerden itibaren büyük bir inatla, kararlılıkla ve azimle her türlü zorluğu aşarak yoluna devam etti. Türkiye'nin milli savunma sanayisinin bugünlere gelmesinde çok büyük katkıları oldu. Başta Özdemir Bayraktar olmak üzere Türkiye'nin milli savunma sanayine destek olan bütün geçmişlerimize rahmet diliyoruz." diye konuştu.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, TUSAŞ'taki terör saldırısına da değinerek şunları söyledi:

"İki gün evvel Ankara'da TUSAŞ'a yapılan saldırının sadece bir kuruluşa yapılan saldırı olmadığının farkındayız. Bu saldırının iki tane teröristin yaptığı saldırıdan ibaret olmadığını da biliyoruz. Bu saldırının arkasında kimlerin olduğunu, gerçek amaçlarının ne olduğunu, Türkiye'yi nasıl on yıllar boyunca yaptıkları gibi paralelize etmek için düğmeye bastıklarını gayet iyi görüyor ve tedbirlerimizi almaya gayret ediyoruz."

Bu saldırının iki amacının bulunduğunu vurgulayan Kurtulmuş, bunlardan birisinin artık gelişen ve büyüyen Türkiye'nin milli savunma sanayisine darbe vurmak olduğunun altını çizdi.

Kurtulmuş, saldırının ikinci amacının ise yıllardır yaptıkları gibi terör üzerinden Türkiye'yi meşgul etmek ve milli hedeflerinden uzaklaştırmak olduğuna işaret ederek, "Ancak bir kere daha açıkça ifade etmek isterim ki bu hedefe asla ulaşamayacaklar, asla başaramayacaklardır. Bunu söylerken sadece bir temenni olarak söylemiyorum. O akşam hastanelerdeki yaralı kardeşlerimizi ziyaret ettiğimiz zaman yüzleri gözleri sarılı, elleri kolları alçılı olan o kardeşlerimizin hasta yataklarında bile 'Yılmadık, yılmayacağız, daha çok çalışacağız ve bunlara gereken cevabı vereceğiz.' şeklindeki milli şuurlarını görünce bu ülkenin geleceğine olan inancımız çok daha fazla artıyor. Allah hepsinden razı olsun." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere Türkiye'nin milli savunma sanayiine destek veren bütün kişi ve kuruluşlara minnettarlık duyduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin milli savunma sanayisindeki her ileri atılımında birtakım siyasi manevralarla karşılarına çıkanların aslında sadece birtakım engeller çıkarmak için kendileriyle karşı karşıya gelmediğini belirten Kurtulmuş, F-35'te karşılarına zorluk çıkaranların, S-400 meselesini siyasi bir argüman olarak kullananların esas bildiği, gördüğü, anladığı ve çekindiği şeyin "Eğer Türkiye böyle giderse F-35'e ihtiyaç kalmadan kendi uçaklarını en ileri seviyede üretecektir. Eğer böyle giderse Türkiye S-400'lere ihtiyaç duymadan dünyanın en ileri hava savunma sistemlerini vuracaktır.' düşüncesi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin milli savunma sanayisindeki mühendislerinin yaş ortalamasının 33 olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, ABD'de savunma sanayi mühendislerinin yaş ortalamasının ise 50 küsur olduğunu kaydetti.

Kurtulmuş, bunun savunma sanayisinde geleceğin, Türk mühendislerinin, Türk firmalarının ve Türkiye'nin olduğunu gösterdiğini sözlerine ekledi.