Teröristlerin kimliği belirlendi

TUSAŞ'A yönelik terör saldırısını gerçekleştiren ve etkisiz hale getirilen teröristlerin Mine Sevjin Alçiçek ile Rojger kod adlı Ali Örek olduğu tespit edildi. Alçiçek'in 2015'te HDP Hakkâri Merkez İlçe Eşbaşkanlığı yaptığı belirlendi. Teröristlerin saldırı öncesinde ilçe merkezinde bir kebapçıya saat 10.45'te girdikleri ve burada yaklaşık 2 saat kaldıkları, dışarıda ise dikkat çekmemek için el ele dolaştıkları tespit edildi. Örek'in tuvalet bahanesiyle girdiği bir kıraathanenin giriş kapısına sırt çantasını koyup daha sonra geri gelip aldığı tespit edildi.