Haberler Gündem Haberleri TUSAŞ saldırısını Filistin’e bağladı tepki yağdı: Fatih Altaylı Siyonist İsrail'in sözcülüğüne soyundu
Giriş Tarihi: 25.10.2024 13:55 Son Güncelleme: 25.10.2024 14:15

TUSAŞ saldırısını Filistin’e bağladı tepki yağdı: Fatih Altaylı Siyonist İsrail'in sözcülüğüne soyundu

Gazeteci Fatih Altaylı PKK terör örgütünün TUSAŞ’a düzenlediği terör saldırısını Türkiye’nin Filistin’e destek vermesine bağladı. PKK’nın üstlendiği TUSAŞ saldırısını katil İsrail’in Filistin katliamları ile karşılaştıran Fatih Altaylı’ya vatandaşlar tepki yağdırdı.

TUSAŞ saldırısını Filistin’e bağladı tepki yağdı: Fatih Altaylı Siyonist İsrail’in sözcülüğüne soyundu

İSRAİL'LE HAMAS YÜZÜNDEN DİDİŞİYORSUNUZ!

Youtube kanalında konuşan Gazeteci Fatih Altaylı, PKK terör örgütünün üstlendiği TUSAŞ saldırısına ilişkin, "Siz bunlarla (İsrail) Hamas yüzünden didişiyorsunuz, bedelini biz ödüyoruz. O ölen 5 kişi, sizin yanlış dış politikanız yüzünden öldü, bu şehitleri biz sizin yanlış dış politikanız yüzünden verdik' dersem ne yapacaksınız? dedi.



HAMAS YÜZÜNDEN ÖLDÜLER

Fatih Altaylı sözlerini, "Sizin Hamas'ı ve Filistinlileri koruma hevesiniz yüzünden benim vatandaşlarım ölüyor dersem' ne diyeceksiniz?" ifadeleri ile sürdürdü.

İSRAİL SÖZCÜSÜ GİBİ KONUŞTU

Fatih Altaylı'nın skandal sözlerine tepki yağdı. Sosyal medya üzerinden Fatih Altaylı'ya tepki mesajları paylaşan vatandaşlar, Altaylı'nın İsrail sözcüsü gibi konuştuğunu söyledi.

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TUSAŞ saldırısını Filistin’e bağladı tepki yağdı: Fatih Altaylı Siyonist İsrail'in sözcülüğüne soyundu
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