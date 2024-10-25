TUSAŞ saldırısını Filistin’e bağladı tepki yağdı: Fatih Altaylı Siyonist İsrail’in sözcülüğüne soyundu

İSRAİL'LE HAMAS YÜZÜNDEN DİDİŞİYORSUNUZ!



Youtube kanalında konuşan Gazeteci Fatih Altaylı, PKK terör örgütünün üstlendiği TUSAŞ saldırısına ilişkin, "Siz bunlarla (İsrail) Hamas yüzünden didişiyorsunuz, bedelini biz ödüyoruz. O ölen 5 kişi, sizin yanlış dış politikanız yüzünden öldü, bu şehitleri biz sizin yanlış dış politikanız yüzünden verdik' dersem ne yapacaksınız? dedi.





HAMAS YÜZÜNDEN ÖLDÜLER



Fatih Altaylı sözlerini, "Sizin Hamas'ı ve Filistinlileri koruma hevesiniz yüzünden benim vatandaşlarım ölüyor dersem' ne diyeceksiniz?" ifadeleri ile sürdürdü.



İSRAİL SÖZCÜSÜ GİBİ KONUŞTU



Fatih Altaylı'nın skandal sözlerine tepki yağdı. Sosyal medya üzerinden Fatih Altaylı'ya tepki mesajları paylaşan vatandaşlar, Altaylı'nın İsrail sözcüsü gibi konuştuğunu söyledi.