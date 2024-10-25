Yerli ve milli mühimmatla hainlere en güzel yanıt

Türkiye'nin yüz akı savunma sanayii firmalarından Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'ye (TUSAŞ) yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısının ardından Mehmetçik, terör hedeflerini yerle bir etti. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde gerçekleştirilen 2 ayrı operasyonla Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK hedefleri ateş altına alındı. Önceki akşam başlayan ilk operasyon sabaha kadar sürdü. 59Diyarbakır, Adana ve Konya'dan havalanan F-16 savaş uçakları, içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 29'u Irak ve 18'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere toplam 47 terör hedefini başarıyla imha etti. Harekâtta 2'si üst düzey PKK yöneticisi olmak üzere 59 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonda Adana'dan kalkan tanker uçakları da Kandil'e giden F-16 savaş uçaklarına havada yakıt desteği verdi. SABAH'ın edindiği bilgilere göre, operasyonlarda kullanılan yerli ve milli Hassas Güdüm Kiti (HGK) 82 ve Hassas Güdüm Kiti-84 ile belirlenen hedeflerin tam isabetle yok edilmesi sağlandı.Uçaktan atılan bombalara güdüm yeteneği kazandıran HGK'lar, genel maksat bombalarını akıllı bombalara dönüştürüyor. 28 km menzili bulunan HGK 84, kritik düşman hedeflerinin yüksek hassasiyette vurulmasını sağlıyor. MİT ise Suriye ve Irak'taki PKK/YPG kontrolündeki örgüte ait sözde askeri, istihbarat, enerji ve altyapı tesislerine SİHA'larla bomba yağdırdı. Operasyonda örgütün yuvalandığı Kamışlı, Sincar, Kobani, Tel Rıfat, Tel Abyad gibi kritik bölgelerde, lojistik ve mühimmat deposu gibi çok sayıda stratejik nokta hedef alındı. Hain eylemi gerçekleştiren Rojger kod adlı Ali Örek'in Kamışlı'da barındığı belirlenen noktalar da hedefler arasında yer aldı.Akıllı füzelerin kullanıldığı operasyonda Bayraktar TB2'nin yanı sıra TUSAŞ'ta üretilen insansız hava araçları ANKA ve AKSUNGUR da görev yaptı. SİHA'lar hedefleri, Roketsan tarafından geliştirilen lazer güdümlü MAM-L ve MAM-C bombalarıyla vurdu. Terör örgütü PKK/ YPG'ye karşı yapılan operasyonun planlanan hedefe ulaşılıncaya kadar aralıksız devam edeceği vurgulandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, operasyona ilişkin açıklamasında, "İcra edilen hava harekâtlarında azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Bekamıza ve halkımızın güvenliğine yönelen tüm tehdit ve tehlikelere karşı mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek, teröristler insanımızı hedef almanın bedelini ödeyecekler" dedi. İkinci operasyon ise dün saat 23.30'da başladı. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar bölgelerine hava harekatı düzenlendi. Aralarında sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 34 hedef imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "İcra edilen harekatta azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir" ifadesi kullanıldı.Milliİstihbarat Teşkilatı (MİT), kırmızı listede aranan PKK/KCK'nın sözde Hakkâri (Gever) eyalet sorumlusu Sefkan Amed kod adlı Serkan Nazlıer'i nokta operasyonla etkisiz hale getirdi. Nazlıer'in bulunduğu yer Irak/Hakurk kırsalında yürütülen hassas çalışmalar neticesinde tespit edildi. Türkiye'de gerçekleştirilen terör eylemlerinin planlayıcısı olan Nazlıer, eylemleri gerçekleştirecek teröristlerin belirlenmesinde ve yönlendirilmesinden de sorumluydu.Terör saldırısı sonucu vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden 4 kurşunla yaralanan ve Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren tekniker İlker Şahin, "Böyle hain saldırılarla bizleri yıldıramazlar. Buradan çıkar çıkmaz işimin başına dönüp vatanım için çalışmaya devam edeceğim" dedi.