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Giriş Tarihi: 25.10.2024 14:45

Yunan sınırında 7 terör şüphelisi yakalandı

Edirne'de, jandarma ekipleri Yunanistan Sınırını oluşturan Meriç Nehri üzerinden kaçmaya çalışan 1 PKK’lı, 6 FETÖ’cü olmak üzere 7 terör örgütü şüphelisini yakaladı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine kondu.

Ali Can ZERAY
Yunan sınırında 7 terör şüphelisi yakalandı

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye ile Yunanistan'ın sınırını belirleyen 1'nci derece Askeri Yasak Bölgede denetimleri artırdı. Ekipler hafta içinde yaptığı denetimlerde yakaladıkları düzensiz göçmenler arasında 7 terör örgütü üyesini yakalandı.

TERÖR ŞÜPHELİLERİ GÖÇMENLER ARASINA GİZLENMİŞLER

Jandarma ekipleri Yunanistan sınırında düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollardan geçişlerini önlemek için yaptığı denetimlerde yakalananlar arasında terör şüphelileri çıkıyor. Ekiplerin son yaptığı denetimlerde 1'i PKK'lı 6 FETÖ Silahlı Terör Örgütü Üyesi olmak toplam 7 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şüphelilerin terör örgütüne üye olmak suçundan, yurt dışı yasağı ile tutuksuz yargılandıkları öğrenildi. PKK ve FETÖ Silahlı Terör Örgütü Üyesi 7 şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Edirne İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri halkın huzuru için çalışmaların aralıksız kararlıkla devam edeceğini açıkları.

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Yunan sınırında 7 terör şüphelisi yakalandı
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