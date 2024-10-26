120 hedef yerle bir edildi

Milli İstihbarat Teşkilatı, Ankara'da, Türk Havacılık Uzay Sanayi tesislerine (TUSAŞ) yönelik gerçekleştirilen saldırının ardından Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bulunan PKK hedeflerini imha etti. MİT tarafından daha önce nokta olarak belirlenen Suriye ve Irak'taki PKK/YPG kontrolündeki örgüte ait sözde askeri, istihbarat, enerji ve altyapı tesisleri tek tek bombalandı. Lojistik ve mühimmat deposu gibi çok sayıda stratejik nokta da hedef alınırken, terör örgütü PKK/YPG'ye karşı operasyonların planlanan hedefe ulaşılıncaya kadar aralıksız devam edeceği vurgulandı.Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye ve Irak'ın kuzeyine yönelik operasyonlara dair gün içinde peş peşe açıklamalar yaptı. Sabah saatlerinde Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 11 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıklayan bakanlık, öğle saatlerinde ise Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit bölgesinde 7 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.Öğleden sonra yapılan açıklamada ise Irak'ın kuzeyine yönelik harekatta 30 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.MSB'den yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'daki 34 terör hedefine yönelik gerçekleştirilen hava harekâtlarında, ilk belirlemelere göre 30 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi. Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam edeceğiz" denildi.Diğer taraftan Habur Hudut Karakolunda 3 PKK'lı terörist teslim oldu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 3 PKK'lı terörist, Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu" ifadelerine yer verildi.