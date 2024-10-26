AK Parti Sincan 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi

Kongrenin ardından Efkan Ala ve AK Parti Ankara il teşkilatı tarafından TUSAŞ saldırısında şehit olan güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan'ın ailesine taziye ziyareti yapıldı. Kongrede tek aday Mustafa ÖZCAN, yeniden İlçe Başkanlığına seçildi. Özcan, kongre sonunda yaptığı açıklamada kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Kongrede konuşan Efkan Ala, Leyla Şahin Usta ve Hakan Han Özcan, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik terör saldırısını lanetledi.

MUHALEFETE DE ÇAĞRIM, ARTIK ESKİ TÜRKİYE'NİN GEREKSİZ TARTIŞMALARINI BİR KENARA BIRAKIP TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'NDE ŞU MİLLETE SİVİL ANAYASAYI ARMAĞAN EDELİM

Türkiye'nin hedeflerine yürüyüşünün hiçbir şekilde kesintiye uğramayacağını belirten Ala, muhalefete de yeni anayasa çağrısı yaptı. Ala, "TUSAŞ bizim savunma sanayinde aldığımız mesafeleri önemli bir adresi. Şehitlerimize hürmetle rahmetle yad ediyorum Allah rahmet eylesin. Yanı başımızda bölgemizde gerçekleşen hadiseleri hep birlikte izliyoruz. Ukrayna savaşı devam ediyor. Diğer taraftan Irak ve Suriye malum. Ama şu anda sıcaklığını yüreğimizde hissettiğimiz her gün başka bir haberle yanıp tutuştuğumuz Gazze ve Filistin'de olan hadiseler ise bütün dünyanın gözleri önünde cereyan ediyor. Terör yöntemlerini kullanan bir Netanyahu hükümeti var ve büyük güçler Netanyahu'nun yöntemlerini destekliyor. Bir devlet terör örgütü gibi davranabilir mi? Bir devlet ambulansları bombalayabilir mi? Okulları bombalayabilir mi? Bizim milletimiz bu tip haydutlukları tanımaz ve karşısında durur.

Bizler problemler oldukça kolaylıkla bir araya geliyoruz ama başarı sağladığımızda başarıyı yönetmede zorluk çekiyoruz. Başarıyı yönetmek krizleri yönetmekten daha zordur bu yüzden biz de tek yumruk olarak Türkiye'yi Türkiye'ye 100 yılı hedeflerinde taşıyalım.

Muhalefete de çağrım, artık eski Türkiye'nin gereksiz tartışmalarını bir kenara bırakıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde şu millete sivil anayasayı armağan edelim. Önümüz açık hedeflerimiz büyük. Dünya'nın en büyük on ülkesi arasına girme hedefimize emin adımlarla yürüyelim. Buralarda işbirliği yapalım. Bu bizim vazifemizdir. Bu bizim için bir seçenek değil zorunluluktur.'' ifadelerini kullandı.

'BU ÜLKEDE TERÖRLE EN ÇOK MÜCADELEYİ YAPAN BU KONUDA EN BÜYÜK ATILIMLARI YAPAN BU KONUDA KENDİ İHA'SINI SİHA'SINI UÇAK GEMİSİNİ YAPIP UÇURAN, AK PARTİ VE RECEP TAYYİP ERDOĞAN'DIR''

AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta ise konuşmasında Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği noktaya vurgu yaparak TUSAŞ'a sahip çıkacaklarını belirtti. Usta, "TUSAŞ'ta hain bir terör saldırısı sonucu şehit olan beş kardeşimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Başlangıçta izlediğimiz bir yılda eski Türkiye'yi hayal edenlerin vazgeçmediğini, Türkiye'yi eskiye döndürmeye çalışanların hala bu ülkede kendini göstermeye çalıştığını maalesef görüyoruz. Ama 23 yıldır iktidarımızla beraber bu ülkenin yeni Türkiye haline getirmeye çalışmış azmetmiş, gayret etmiş pek çok hayali hayata geçirmiş olan liderimiz genel başkanımız sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu ülkeyi yıldıramayacaklarını başaramayacaklarını buradan bir kez daha defaatle söylemek istiyorum. Bu topraklar şehitlerimizin kanıyla pek çok bedelleri ödeyerek bugünlere geldi eski Türkiye'yi hayal edenlere hayallerine kavuşamayacaklarını gösterdik ama son çırpınışlarını yapıyorlar. Biz de sonuna kadar ister PKK olsun PYD olsun DHKP-C olsun FETÖ olsun hangi terör örgütü varsa, bu ülkeyi kim bölmeye çalışırsa hiçbirine fırsat vermeyeceğimizi bir kez daha söylemek istiyorum.

Son günlerde bir takım algılarla yalanlarla bu milletin aklını ve vicdanını karıştırmaya çalışıyorlar. Acılarımız üzerinden siyaset yaparak kendilerine siyasi PR çalışması yapanlar var. Onları da nefretle kınıyor ve lanetliyoruz. Bu ülkede terörle en çok mücadeleyi yapan bu konuda en büyük atılımları yapan bu konuda kendi İHA'sını SİHA'sını uçak gemisini yapıp uçuran, AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'dır. Kimse bize kalkıp TUSAŞ'ın geleceği ile ilgili bir şey önermesin. TUSAŞ'ı kuran da biziz TUSAŞ'ın geleceğini garanti altına alan da biziz.'" şeklinde konuştu.

''VATANI İÇİN ÇALIŞAN, ÜRETEN İNSANLARA KAST EDENLER BİLSİNLER Kİ, TÜRKİYE HER TÜRLÜ HAİNLİĞİN ÜSTESİNDEN GELECEK GÜCE VE İRADEYE SAHİPTİR''

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan hain saldırıların Türkiye'yi durduramayacağını vurgulayarak, "TUSAŞ'ımıza yapılan hain saldırıyı lanetlediğimizi bir kere daha vurgulamak istiyorum. Bu saldırı sadece Türkiye'nin savunma sanayisine değil, milletimizin bağımsızlık ve istikbaline karşı yapılmış bir alçaklıktır. Ama ne yaparlarsa yapsınlar bu milletin azmini kararlılığını asla kıramayacaklar. Vatanı için çalışan, üreten insanlara kast edenler bilsinler ki Türkiye her türlü hainliğin üstesinden gelecek güce ve iradeye sahiptir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet ailelerine yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Bu topraklarda teröre ve ihanete yer yoktur. Bu millet Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi diz çökmez bu bayrak inmez bu ezan dinmez Allah'ın izniyle.

Bugün burada 23 yıllık büyük bir yürüyüşün yeni bir adımını atmak için toplandık. Hepimizin gönlünde aynı sevdanın yattığını biliyorum. Bu sevda milletimizin refahı, devletimizin bekası, büyük Türkiye'nin yarınlarıdır. Sizlerin bu davaya olan inancı 23 yıldır AK Parti'ye dimdik ayakta tuttu. İlk günkü heyecanla İlk günkü aşkla liderimiz cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde her geçen gün yükselen bir teşkilatın neferleriyiz.

Yaptığımız her projede Sincan'ı Ankara'yı ve tüm Türkiye'yi daha da yukarı taşımanın derdindeyiz. Unutmayalım ki AK Parti'mizin her kongresi bir yenilenme bir güç tazeleme vesilesidir. Bu kongreler teşkilatımızın daha da güçlenmesine, hizmet bayrağının daha da yukarı taşınmasına olanak sağlamaktadır. Bugün burada bu kutlu bayrağı rahatlıkla taşıyan ilçe başkanımız ve ekibiyle yolumuza devam ediyoruz." dedi.

Kongrenin ardından Efkan Ala ve AK Parti Ankara il teşkilatı tarafından TUSAŞ saldırısında şehit olan güvenlik görevlisi Atakan Şahin Erdoğan'ın ailesine taziye ziyareti yapıldı.