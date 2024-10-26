Başkan Erdoğan, yeni yuvasına kavuşan aileyi evinde ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evinde misafir eden Ceylan İpek, "Baya heyecanlandık. Cumhurbaşkanımız hiç beklemediğimiz anda geldi. Kapıda görünce bir anda şok oldum, bir daha dönüp baktım. Allah razı olsun çok güzel ilgilendiler, sohbet ettik. Çok memnunuz, evin her şeyini eksiksiz bir şekilde yapmışlar. Çok güzel, çok beğendik ve her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünmüşler" dedi.