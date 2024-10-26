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Giriş Tarihi: 26.10.2024

Eski Bakan Çakmakoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Eski Bakan Çakmakoğlu son yolculuğuna uğurlandı
İçişleri ve Milli Savunma Bakanı, 21. ve 23. Dönem Kayseri Milletvekili Sabahattin Çakmakoğlu önceki gün geçirdiği rahatsızlık sonucu 93 yaşında hayatını kaybetti. Çakmakoğlu memleketi Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı. Çakmakoğlu'nun cenazesi, Kayseri Valiliği önünde düzenlenen törenin ardından İncesu ilçesine getirildi. Cenaze, cuma namazını müteakip Karamustafapaşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Cenaze namazına, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'in yanı sıra protokol üyeleri, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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Eski Bakan Çakmakoğlu son yolculuğuna uğurlandı
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