Korkak sürüsü cenazede buluştu

FETÖ elebaşının örgüt üyeleri tarafından yapılan cenaze töreni ABD'de New Jersey'deki Skylands Stadyum Spor Kompleksi'nde gerçekleşti. Pensilvanya'daki çiftliğine gömülen Gülen'in cenazesine katılan hainler sürüsünün maske, şapka ve benzeri aksesuvarlarla kimliklerini gizlemeye çalıştığı görüldü. Örgüt yönetiminden "Cenazede bile sağınızı solunuzu dinleyin, kolaçan edin" gibi mesajlar haberleşme ağlarına gönderilirken, cenaze namazını Gülen'e yakın isimlerden Suat Yıldırım kıldırırdı.Namaz sonrası ise helallik istenmemesi dikkat çekti. Yıldırım konuşmasında örgütün "karanlık kurul" tarafından yönetileceğini söyledi. Cenazede İncil'den bölümler okundu. Cenazeye örgütün tüm firarileri katılırken Cevdet Türkyolu, eski basketbolcu Enes Kanter, FETO'nun yeğeni eski STV spikeri Kemal Gülen gibi isimler vatansız hainin tabutunun başından ayrılmadı.