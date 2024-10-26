PKK’nın finans kaynağına darbe

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Mehmet T.'nin kamyonuyla kente yüklü miktar uyuşturucu madde getirdiği bilgisine ulaştı. Polis, Mehmet T.'nin kullandığı kamyonu durdurup arama yaptı. Şüpheli gözaltına alınırken, kamyonda yapılan aramada 155 pakette 92 kilogram skunk ele geçirildi. Emniyetteki ifadesinde, "Paraya ihtiyacım olduğu için taşıdım" dediği öğrenilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, başarılı iki ayrı operasyon gerçekleştiren narkotik ekiplerini tebrik etti. Uyuşturucuyla mücadeledeki kararlılıklarının hep süreceğini kaydederek Arıkan, "Dünyanın ve Türkiye'nin en büyük sorunlarından birisi olan uyuşturucu ile mücadeleyle olan kararlılığımızı söylemiştik. Dün olduğu gibi bugünde uyuşturucu tacirleriyle mücadele etmeye devam ediyorsunuz" diyerek çalışma arkadaşlarına teşükkür etti. Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıçam ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Ekipler bir evde uyuşturucu olduğunu bilgisine ulaştı. Jandarma ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Hassas burunlu köpekle arama yapılan evde elbise dolabındaki valiz içinde 10 kilo 244 gram metanfetamin ve 1 hassas terazi ele geçirdi. Olayla ilgili olarak N.Ü.G. (26) isimli kadın gözaltına alındı.