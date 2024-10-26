PKK’ya GÜRZ darbesi

Ülke genelinde terör örgütü PKK/KCKPYD/ YPG'ye yönelik 31 ilde düzenlenen "GÜRZ-20" operasyonlarında 176 örgüt mensubu yakalandı. İstanbul'da gözaltına alınan 37 kişiden 6'sı yabancı uyruklu. Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda çok sayıda ruhsatsız silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen 176 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonlarda görev alan Cumhuriyet Başsavcılıklarını ve polisleri tebrik ederek "Allah ayaklarına taş değdirmesin" dedi.31 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin terör örgütü içinde aktif olarak faaliyet gösterdikleri, örgütün gençlik yapılanmasında bulundukları, terör örgütüne finans sağladıkları ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yaptıkları belirlendi.Operasyonlar sırasında çok sayıda ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, uyuşturucu madde, örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi. Ayrıca, şüphelilerin terör örgütüne destek amacıyla yol kapama, lastik yakma, taş ve havai fişek kullanarak yasa dışı gösterilere katıldıkları tespit edildi.Operasyonlarla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.Sözde gençlik yapılanması 1 gecede çöktüİstanbul ayağında terör örgütünün sözde gençlik yapılanmasında faaliyetler yürüten, İstanbul genelinde yol kapama, yürüyüş, molotoflu eylem şeklinde korsan gösteri ve sokak eylemleri arayışında oldukları tespit edilen 6'sı yabancı uyruklu 44 şüphelinin yakalanması için çalışmalar yürütüldü. Baskınlarda 37 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin farklı ilçelerde araç yakma eylemleri planladıkları iddia edildi. "Avukatlar Boyutu" içerisinde faaliyetler yürüttüğü tespit edilen bir kişi hakkında da yakalama kararı verildi.