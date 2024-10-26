Teröristlerin katlettiği 33 Yavi şehidi anıldı

Erzurum'da düzenlenen anma programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende Kur'an-ı Kerim okundu ve şehitler için saygı atışı yapıldı. Yavi Mahallesi'nde, o acı olayın yaşandığı gün hayatını kaybedenler bir kez daha dualarla anıldı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, törende yaptığı konuşmada, 31 yıl önce Yavi'de 33 vatandaşın PKK'lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla katledildiğini belirtti. Çat Belediye Başkanı Arif Hikmet Kılıç da Yavi'nin kurtuluş mücadelesinde önemli bir yer olduğuna dikkat çekerek, "Yavi, hiçbir zaman yıkılmadı. Ne Yavi ne de Çat'ın herhangi bir köyü veya mezrası, terör örgütüne geçit vermedi. Her zaman devletimizin yanında dimdik durmuş bir toplumuz. Vatan bu 33 cana çok şey borçlu" ifadelerini kullandı. Yavi Mahallesi Muhtarı Nurullah Tiryaki, katliam gününü anlatarak, "Kahraman askerimizin şanlı kıyafetine bürünmüş PKK terör örgütü mensupları, kahvenin kapısında belirdi. Ansızın giren teröristler, köylülerimizin üzerine mermiler yağdırmaya başladı" dedi. Tören, İl Müftüsü Rüstem Can'ın duasıyla devam etti. Şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.