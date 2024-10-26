Türkiye’den dünyaya İsrail uyarısı: Bölge büyük savaşın eşiğinde

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in İran'a düzenlendiği saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Gazze'de soykırım işleyen, Batı Şeria'yı ilhak etmeye hazırlanan ve Lübnan'da her gün sivilleri öldüren İsrail, bölgemizi daha büyük bir savaşın eşiğine getirmiştir. İsrail'in bölgede yarattığı teröre son verilmesi, uluslararası güvenlik ve huzurun tesisi bakımından tarihi bir görev haline gelmiştir. Hukukun uygulanması ve Netanyahu hükümetinin durdurulması için uluslararası toplumu bir an önce harekete geçmeye çağırıyoruz. Türkiye olarak, bölgemizde daha fazla savaş, şiddet ve hukuksuzluk istemediğimizi tekraren vurguluyoruz. Orta Doğu'da barışın yeniden tesisi için bölge ülkelerinin ve bölge dışı aktörlerin akılcı ve sağduyulu bir tutum benimsemesi şarttır" denildi.
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK, İSRAİL'İN İRAN'A YÖNELİK SALDIRISINI KINADI
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, X hesabından yaptığı İsrail'in İran'a saldırısıyla ilgili açıklamasında "Soykırımcı Netanyahu şebekesinin komşumuz İran'a yönelik saldırısını şiddetle kınıyoruz" ifadelerini kullandı.
"Gazze'de soykırıma devam eden, Lübnan'a ve BM Barış gücüne saldıran Netanyahu katliam şebekesi, bölge ve dünya barışı için bir tehdittir" diyen Çelik şöyle konuştu:
ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI
"Devletlerin egemenliğini, uluslararası hukuku, kurum ve kuruluşları hiçe sayan bu şebekenin durdurulması insanlık adına bir gerekliliktir."
Çelik ayrıca bölgeye itidal çağrısı yaparak, "Bölgemizi ateş çemberine çeviren Netanyahu şebekesine karşı uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırıyoruz" dedi.