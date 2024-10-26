Vergi yüzsüzlerinden pes dedirten savunma

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 5 milyon lira ve üzerinde vergi borcu olan mükelleflerin isimlerini 'Vergi yüzsüzü' adı altında kamuoyuna açıklayacaklarını duyurmasının ardından İzmir Kordon Vergi Dairesi de 30 Eylül 2024 tarihi itibariyle 5 milyon lira üstü vergi borcu olan mükelleflerin isimlerinin yer aldığı listeyi panosuna astı. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZELMAN şirketi 678 milyon 567 bin lira ile 1. sırada yer alırken yine Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZENERJİ şirketi ise 593 milyon 256 bin lira ile en borçlu üçüncü şirket olarak yerini aldı.SABAH, yaşanan şok gelişmeyi 'Belediye şirketleri vergi yüzsüzü çıktı' başlığı ile manşetine taşıdı. Haberimizin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesinden şaka gibi açıklama geldi. Büyükşehir, borçların bir öncesi döneme ait olduğunu belirtip İZELMAN ve İZENERJİ şirketlerinin 'vergi yüzsüzü' olarak nitelendirilmesinin haksızlık olduğunu öne sürdü.İzmir Büyükşehir Belediyesi yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "İzmir Kordon Vergi Dairesi'nin vergi borcu olan mükelleflerin listesini yayımlamasının ardından İZELMAN ve İZENERJİ gibi binlerce kişiye istihdam sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki iki dev şirketimizin "vergi yüzsüzü" olarak lanse edilmesi son derece haksız bir durumdur. Her iki iştirakimize ait borçlar personel maaş giderlerinden kaynaklanmaktadır ve ağırlıklı olarak 2023 ve öncesinden bu döneme intikal etmiş bulunmaktadır. İZENERJİ şirketimiz geçmiş yıllardan gelen borçlarıyla birlikte 2024 yılı vergileri de dahil olmak üzere sadece bu yıl vergi dairesine 516 milyon 233 bin 275 TL ödeme yapmıştır. İZELMAN şirketimiz ise yaklaşık 92 milyon TL ödeme gerçekleştirmiştir. Kalan borçların yapılandırılması konusunda da gerekli girişimler başlatılmıştır. En kısa süre içinde tüm vergi borçlarının eritilmesi ve bu konuya öncelik verilmesi yönünde Başkanımız Sayın Cemil Tugay'ın da kararlı bir duruşu söz konusudur. Öte yandan Ege Bölgesi'nin en büyük kuruluşu ve işvereni niteliğindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin vergi matrahları da mali tablolarının büyüklüğü ile doğru orantılıdır. Bir takım siyasi saiklerle böylesine saygın kurumların kamuoyu önünde vergi yüzsüzü olarak nitelenmesi kabul edilemez."