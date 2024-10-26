Yerlikaya, TUSAŞ saldırısının detaylarını paylaştı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ saldırısına yönelik detayları paylaştı. 5 şehit 22 yaralının olduğu saldırıda güvenlik görevlisi Atakan Şahin'in kendisini patlatmaya çalışan kadın teröristi yaralayarak etkisiz hale getirmeye çalıştığını açıkladı. Özel harekat ekiplerinin de zırhlı araçla akademik binaya çarparak giriş yaptığını, erkek teröristin panikle tuvalete kaçarak kendisini imha ettiğini duyaran Yerlikaya, rehine olayının kesinlikle olmadığını, kamuoyunu yanıltıcı haberlere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı. Yerlikaya, üstün gayretleri nedeniyle güvenlik güçlerini de tebrik etti.