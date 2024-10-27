AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Murtaza Önder Yücel’e bıçaklı saldırı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde iddiaya göre, AK Parti Adana İl Gençlik Kolları Başkanı Murtaza Önder Yücel, yoldaki kasis nedeniyle yavaşlayan Metin A.'nın (35) aracına arkadan çarptı. Kaza sonrası ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Metin A., Yücel'i bıçakla yaraladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Yücel'i hastaneye kaldırıldı. Yücel'in ameliyata alındığı ve hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Olaydan sonra Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada şüphelinin aracı terk edilmiş halde bulundu. Daha sonra şüphelinin yerini de belirleyen polis, kaçan şüpheliyi yakaladı.

ÇELİK'İN HASTANE ZİYARETİ

Yaşanan olayın ardından Çelik, Yücel'in tedavi görmekte olduğu Çukurova Devlet Hastanesi'ne giderek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Yücel'in anne ve babasıyla bir araya gelen Çelik, aileye geçmiş olsun dileklerini sundu.