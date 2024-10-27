AK Parti Yenimahalle 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi

Türkiye'ye manevi anlamda kazandırdıklarının daha fazla olduğunu vurgulayan Ala yeni ekonomi programı ile birlikte her kesimin refahının artacağını belirtti. Ala, "Şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Savunma sanayimize bir saldırı oldu ama hak ettikleri cevabı anında aldılar. Neden savunma sanayi hedef alındı? Bakın Türkiye savunma sanayinde aldığı mesafelerle, Azerbaycan' lı kardeşlerimizle iş birliği içinde 30 yıldır devam eden Karabağ sorununu çözdü ve işgal altındaki toprakları kurtardı. Rahmetli Elçibey'e 2 helikopter gönderemeyen eski Türkiye'den, işgal altındaki toprakları kurtarmak için istedikleri kadar İHA ve SİHA gönderen Türkiye'ye geldik.

28 ŞUBAT'TA BAŞÖRTÜSÜ YASAĞI KALKACAK VE BU 10 YIL İÇİNDE OLACAK DESELER KİMSE İNANMAZDI

Türkiye 3 kat büyüdü. İçeride siyaseti kurumsallaştırdı. Memleketi artık siyasi irade yönetiyor. Sorunlar olabilir ama Türkiye AK Parti hükümetinde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde karşılaştığı problemleri çözdü ve yeni bir hedef koydu. Türkiye yüzyılı hedefi.

Türkiye'de bir çok yasak ortadan kalktı. 28 Şubat'ta başörtüsü yasağı kalkacak ve bu 10 yıl içinde olacak deseler kimse inanmazdı. Paradan altı sıfır attık. Başörtüsü yasağı bin yıl sürecek diyorlardı. 10 yılda çözdük ve oradan da iki sıfır attık. Manevi anlamda milletimize yönelen saldırıları bertaraf etme konusunda aldığımız mesafe maddi olarak Türkiye' ye yaptığımız katkıdan çok daha önemli ve çok daha büyüktür. Ayasofya için ağıtlar yanıyordu. Şimdi Ayasofya açıldı ve içine ibadet ediliyor. Biz bunları yaparken bazı siyasi yan kesiciler bunu biz çözdük dediler.

Sadece Türkiye içinde değil, Türkiye dışında de demokratik yollarla elde ettiğimiz güç, Cumhurbaşkanımıza Birleşmiş Milletler'de bütün milletlerin huzurunda elinde haritayla Gazze'nin hakkını savunma gücü vermiştir. 'Dünya 5'ten büyüktür ve daha adil bir dünya mümkündür' sözünü bütün dünyaya haykırmıştır.

''BİRLEŞMİŞ MİLLETLER AĞIR BİR VESAYET ALTINDADIR''

Gazze'de Netenyahu hükümeti terörist yöntemler kullanarak orada bir soykırım yapıyor. Birleşmiş Milletler'de bunu seyrediyor. Birleşmiş Milletler ağır bir vesayet altındadır. Biz içeride siyaseti vesayetten kurtardık ama dışarıya baktığımız zaman Birleşmiş Milletler 5 ülkenin vesayeti altında eziliyor. Buradan güç alan İsrail ve Netenyahu çetesi Gazze ve Lübnan'a saldırıyor.

''GÖRECEKSİNİZ EKONOMİMİZİ DE HER KESİMİN REFAHINI ARTTIRACAK BİÇİMDE GELİŞTİRECEĞİZ''

Türkiye'nin ekonomisini nasıl 3 kat büyüttüysek 13 kat daha büyütürüz. Biz sorunların farkındayız ve bunun için bir ekonomi programı hazırladık. Ve dünyadaki derecelendirme kuruluşları bu görüp 2 not birden arttırdılar. Çünkü gördüler işin ne kadar ciddi hazırlandığını ve mesafe alacağımızı bildikleri için de bu notlamaları yapıyorlar. İnşallah göreceksiniz ekonomimizi de her kesimin refahını arttıracak biçimde geliştireceğiz. '' ifadelerini kullandı.

''HZ. İBRAHİM DURUŞUYLA BU PUT DÜZENİNİ YIKMAK İÇİN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TOPLANTISINDA, ONLARIN SARAYINDA BUNU HAYKIRAN BİR CUMHURBAŞKANIMIZ VAR''

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan hain saldırıların Türkiye'yi durduramayacağını vurgulayarak,

" TUŞAS' a yapılan hain saldırıyı lanetliyorum. Zor zamanlardan geçiyoruz. Ama çok şükür ki dünya 5'ten büyüktür diyen ve HZ. İbrahim duruşuyla bu put düzenini yıkmak için Birleşmiş Milletler toplantısında, onların sarayında bunu haykıran bir Cumhurbaşkanımız var. Günümüzün Kerbela'sının yaşandığı Gazze'deki kardeşlerimize Allah'tan yardım ve Nusret diliyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sadece Türkiye değil tüm mazlum coğrafyalar için de mücadele ediyoruz.



Bize düşen birlik ve beraberliktir. Burada büyük emanetler var. TUSAŞ' ta şehit düşen kardeşlerimizin emanetleri var. Sınır ötesinde mücadele eden Mehmetçiklerimizin emanetleri var. Gazze'de yardım bekleyen çocukların emanetleri var. Bu yüzden hep birlikte bu emanetler için çalışmaya devam edeceğiz. Yeni seçilen ilçe başkanımızı ve yönetimini tebrik ediyorum." dedi.