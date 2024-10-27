Baykar’dan dolandırıcılık uyarısı: Yapay zeka ile sahte reklam hazırlıyorlar!

Teknoloji şirketi Baykar'ın adını kullanan dolandırıcılar vatandaşın cebine gök dikti. Özellikle Facebook, X ve YouTube gibi sosyal medya platformlarında sahte yatırım reklamları paylaşan sahtekarlar bu yöntemle vurgun yapmaya yeltendi. Yayınlanan sahte reklamların ise özellikle Polonya ve Ukrayna menşeli olduğu biliniyor.