Haberler Gündem Haberleri Baykar’dan dolandırıcılık uyarısı: Yapay zeka ile sahte reklam hazırlıyorlar!
Giriş Tarihi: 27.10.2024 17:33 Son Güncelleme: 27.10.2024 17:51

Baykar’dan dolandırıcılık uyarısı: Yapay zeka ile sahte reklam hazırlıyorlar!

Teknoloji şirketi Baykar, firmalarının ismini kullanan ve yüksek kazanç vadeden dolandırıcılık amaçlı reklamlara karşı uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, “Baykar olarak yanıltıcı içeriklerin engellenmesi adına sosyal medya platformlarının daha etkin adımlar atmasını bekliyoruz” denildi.

Baykar’dan dolandırıcılık uyarısı: Yapay zeka ile sahte reklam hazırlıyorlar!

Teknoloji şirketi Baykar'ın adını kullanan dolandırıcılar vatandaşın cebine gök dikti. Özellikle Facebook, X ve YouTube gibi sosyal medya platformlarında sahte yatırım reklamları paylaşan sahtekarlar bu yöntemle vurgun yapmaya yeltendi. Yayınlanan sahte reklamların ise özellikle Polonya ve Ukrayna menşeli olduğu biliniyor.

Konuyla ilgili Baykar'dan yapılan açıklamada dolandırıcıların, vatandaşları yanılttığı ve mağdur ettiği belirtildi. Yapay zeka teknikleriyle hazırlanan sahte reklamların, tamamen dolandırıcılık amaçlı olduğu ifade edildi.

Açıklamada Baykar'ın resmi duyurularının yalnızca kendi sosyal medya hesapları ve resmi internet sitesi üzerinden yapıldığı hatırlatıldı.

"Baykar olarak yanıltıcı içeriklerin engellenmesi adına sosyal medya platformlarının daha etkin adımlar atmasını bekliyoruz." denildi.

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Baykar’dan dolandırıcılık uyarısı: Yapay zeka ile sahte reklam hazırlıyorlar!
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