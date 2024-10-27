Baykar’dan dolandırıcılık uyarısı: Yapay zeka ile sahte reklam hazırlıyorlar!

Teknoloji şirketi Baykar'ın adını kullanan dolandırıcılar vatandaşın cebine gök dikti. Özellikle Facebook, X ve YouTube gibi sosyal medya platformlarında sahte yatırım reklamları paylaşan sahtekarlar bu yöntemle vurgun yapmaya yeltendi. Yayınlanan sahte reklamların ise özellikle Polonya ve Ukrayna menşeli olduğu biliniyor.
Konuyla ilgili Baykar'dan yapılan açıklamada dolandırıcıların, vatandaşları yanılttığı ve mağdur ettiği belirtildi. Yapay zeka teknikleriyle hazırlanan sahte reklamların, tamamen dolandırıcılık amaçlı olduğu ifade edildi.