Birinci gündemimiz depremzedelerimiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hatay Gülderen Mahallesi TOKİ Konutları'nda "Yeniden Daha Güçlü Anadolu" 130.000 Konut Anahtar Teslimi, Kura Çekimi ve Toplu Açılış Töreni"ne katıldı. Video konferans sistemi üzerinden diğer deprem illeriyle de bağlantı gerçekleştirilen törende Erdoğan kendisine Türk bayraklarıyla sevgi gösterisinde bulunan on binlere hitap etti:● Cumhur İttifakı olarak Hataylı kardeşlerimizin çığlıklarına kulak verdik. Tek amacı hizmet olan bir kadroyla sizlerin huzuruna çıktık. Sizlere öyle bir belediye başkanı gönderdik ki, milletvekilleriyle beraber çift göz de olacak dört göz de olacak. Cumhur İttifakı'nın gerçek belediyecilik vizyonuna güvenen Hatay halkına gönülden teşekkür ediyorum. Hatay'ı hep birlikte çok daha güzel yerlere taşıyacağız. Bizde ayrımcılık olmaz, ötekileştirme olmaz. Oy yoksa hizmet yok diyenlerden asla olmadık. Bizde aslolan milletimiz takdiridir, muhabbetidir ve hayır duasını almaktır.● Başkalarının gündemi ne olursa olsun ittifakımızın birinci gündemi depremzedeleri süratle yeni yuvalarına kavuşturmaktır. Seçim dönemlerinde bile bu önceliğimizi geri plana almadık.Yüreğimizdeki acı, yaşadığımız yıkım çok büyük olsa da umudumuzu daima diri tuttuk. 3 ay gibi kısa bir sürede 180 bin konutumuzun yapımına başladık. Bugün deprem bölgesinde 1900 şantiyede 4 bin 333 köyümüzde 160 bin mimar, mühendis ve işçi kardeşimiz canla başla çalışıyor. Şu ana kadar 350 bin 430 konut ve işyerimizin ihalesini gerçekleştirdik. Bunlardan 18 bin 404'ü Hatay olmak üzere 101 bin 254 tanesini teslim ettik. 29 bin 311 konutun daha kuralarını çekip teslim ediyoruz. Hatay'da toplam 152 bin 959 hak sahibimiz var. 2025 yılı sonunda 452 bin 958 konut, işyeri ve ahırı teslim etmiş olacağız. Deprem bölgesinde yeni evine girmeyen hiçbir hak sahibimiz kalmayacak. Biz millete verdiği sözlere sadık bir yönetimiz. Hatay'ın ihtiyaçlarını karşılamak için devlet-millet el ele verdik.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: İnşa ettiğimiz 130 bininci yuvamızın anahtar teslimini gerçekleştiriyor, 'Yeniden daha güçlü Anadolu, Hatay, büyük Türkiye' diyoruz. Önümüzdeki 60 günde yapacağımız 70 bin yeni yuvamızı da teslim ederek yıl sonuna kadar teslim sayımızı en az 200 bine ulaştıracağız. 1900 şantiyede 160 bin işçi seferberlik ruhuyla çalışıyor.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yüksek iradesi ve liderliğinde, millet olarak ayağa kalktık, gayret, mücadele ettik, acımızı da ekmeğimizi de bölüştük. Hamdolsun asrın felaketini, asrın birlikteliğine dönüştürdük. El birliğiyle dünyanın en büyük iyileştirme operasyonunu yaptık.Törende 7856'sı Hatay'da, 6759'u Malatya'da, 3135'i K.Maraş'ta, 3108'i Adıyaman'da, 5259'u Gaziantep'te, 641'i Diyarbakır'da, 569'u Elazığ'da, 1310'u Osmaniye'de, 17'si Şanlıurfa'da, 648'i Adana'da, 9'u Kilis'te olmak üzere 29 bin 301 konutun anahtar teslimi gerçekleştirildi. Daha önce teslim edilen 101 bin 254 konutla birlikte toplam konut sayısı 130 bini aştı.● Terör baronları, emperyalizmin uşakları hiçbiri Türkiye Yüzyılı ülkümüzde aramıza giremez. Türkiye çok büyük devlettir. Biz 2 bin 200 yılı aşan hafıza ile değerlendiriyoruz. Bir adım atmadan her şeyi hesaba katıyoruz. Kurulan tuzakları bozarak hedeflerimize yürüyeceğiz. Terörün olmadığı Türkiye'yi mutlaka inşa edeceğiz. Türk, Kürt, Arap demeden 85 milyon kardeşçe yaşayacağız. Terör örgütleri bizi maşa gibi kullanamayacaklar. İç cephemizi sarsamayacaklar. Kardeşliğimizi bozamayacaklar.● İran hükümetine geçmiş olsun diyorum. İsrail bu anlayışla bir yere varamayacak. Allah'tan bunların kahrını bekliyoruz. İsrail'in oyununa gelinmemeli. Siyonist hükümet bölgesel çatışma arzuluyor.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da, 6 Şubat depreminde enkaz altından depremin 5'inci gününde çıkarılan İpek ailesini yeni konutunda ziyaret etti. Teslim töreninin ardından İpek ailesine, sürpriz ziyarette bulunan Erdoğan, baba Ahmet İpek ve anne Ceylan İpek'ten depremde yaşadıklarına ilişkin bilgi aldı. Aile fertleri ile hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, çocuklara oyuncak hediye etti. Erdoğan'ı evlerinde ağırlamaktan mutlu olduklarını anlatan Ahmet İpek, "Bizim için sürpriz oldu." dedi. Yeni evlerini çok beğendiklerini belirten İpek, "Evimiz çok güzel, mükemmel ötesi" dedi. Ceylan İpek (25) de Erdoğan'ın evlerine gerçekleştirdiği ziyaretin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek, "Bize haber verdiler ama inanmadık, kapıda görünce çok şaşırdık, bayağı güzel geçti, sohbet ettik, şakalaştık, çocuklarla sohbet etti. Allah razı olsun devletimizden. Bu kadar güzel bir ev beklemiyordum, Allah herkese nasip etsin" dedi. Ceylan İpek'in 12 yaşındaki kardeşi Gizem İpek ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı karşısında görünce sevincinden ağladığını anlattı.