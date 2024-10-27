CHP, Kılıçdaroğlu’ndan arabaları geri aldı

CHP Genel Merkezi, önceki Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na tahsis ettiği makam araçlarını ihtiyaç gerekçesiyle geri istedi. Yine Kılıçdaroğlu'na yardımcı olmak için parti tarafından görevlendirilen bir personel de zorunlu izne çıkarıldı. Kılıçdaroğlu'nun genel merkezin isteği üzerine araçları iade ettiği öğrenildi.Söz konusu Audi A4 ve Skoda Süper B markalı iki aracın, geçtiğimiz günlerde Bursa'da bir dizi ziyarette bulunan Kılıçdaroğlu'nun konvoyunda yer almadığı da görüldü.SABAH'ın CHP kaynaklarından teyit ettirdiği bilgiye göre; Kasım 2023'te yapılan 38. olağanüstü kurultayda genel başkanlığı kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu için genel merkez tarafından iki araç tahsis edildi. Daha önce hiçbir genel başkan için uygulanmayan araç tahsisi, Kılıçdaroğlu'na vefa nedeniyle yapıldı.Yapılan araç tahsisinin üzerinden henüz 1 yıl bile geçmeden araçlar geri istenirken, Kılıçdaroğlu'na iletilen talepte araçlara ihtiyaç olduğu belirtildi.CHP Genel Merkezi'nin eski genel başkan hakkında bu kararı almasına, Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki Özel karşıtı çıkışları neden oldu. Öte yandan Kılıçdaroğlu'ndan geri istenen araçların CHP'li bir belediye tarafından genel merkez emrine tahsis edildiği öğrenildi.