Çok güzel ev yapmışlar

Asrın felaketi depremlerden en çok etkilenen illerden olan Hatay'da evlerine taşınan depremzedeler, Başkan Erdoğan'a teşekkür etti. Depremde Narlıca Mahallesi'ndeki oturdukları 4 katlı bina ağır hasar alan Okuyucu Ailesi, yeni evlerine kavuşmanın sevincini yaşıyor. Gülderen Mahallesi'nde TOKİ tarafından yapılan evlerine bir ay önce taşındıklarını anlatan 5 çocuk annesi Fadile Okuyucu, "Depremde evimiz ağır hasar aldı.Çadır ve konteynerlerde kaldık. Bir ay önce 3+1 olan yeni evimize kavuştuk. Böyle bir ev beklemiyordum. Çok geniş ve her tarafı güneş alıyor. Çocuklarım çok sevindi" dedi. Fadile Okuyucu, "Başkanımızın Hatay'a geleceğini duyduğumuz andan itibaren ben ve çocuklarım çok sevindik. Bizleri ziyaret etmesini çok istemiştik. Depremzedeler için hangi sözü verdiyse hepsini yerine getirdi" şeklinde konuştu.