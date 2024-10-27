FETÖ’nün son oyunu karanlık kurul

Fetullahçı Terör Örgütü'nün, elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünden sonraki akıbeti en çok merak edilen konulardan. Gülen'in, hayattayken onca başarısız darbe ve ihanet girişimine rağmen örgütün ayakta kalmasını sağlayan yegâne figür olduğu biliniyor. Bu yüzden onun ölümünden sonra FETÖ'nün Mustafa Özcan'ın fiili öncülüğünü yaptığı bir istişare heyeti tarafından yönetileceğine kesin gözüyle bakılıyor. Yarım asrı aşkın bir mazisi olan Fetullahçı Terör Örgütü'nün, elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünden sonraki akıbeti en çok merak edilen konulardan. Gülen'in, hayattayken onca başarısız darbe ve ihanet girişimine rağmen örgütün ayakta kalmasını sağlayan yegâne figür olduğu biliniyor.Bu yüzden onun ölümünden sonra, bir başka deyişle post-Gülen döneminde FETÖ'nün bir istişare heyeti/kurul tarafından yönetileceğine kesin gözüyle bakılıyor. Hain terör örgütü FETÖ'nün lideri Fetullah Gülen, 25 yıldır yaşadığı Pensilvanya'daki malikânenin bahçesine 25 Ekim günü gömüldü. Gülen'in ölümüyle örgütte iki ana damarın CIA, daha genel bir tabirle ABD derin devleti tarafından birleştirilmesi planlanıyor. Birinci damar, Gülen'in özellikle 2005 sonrasında dinleyip taleplerini yerine getirdiği şahin ve operasyoncu kanat. Diğer kanat ise Suat Yıldırım, Abdullah Aymaz, Naci Tosun, Bahattin Karataş gibi 'entelektüel' kanadın ileri gelen isimleri.ABD derin devleti, Mustafa Özcan'ın başını çektiği operasyoncu ekiple sıkı temas içinde. Dolayısıyla CIA'nın öncelikle şahin kanadın bir numaralı ismi, para ve kaset işlerinden sorumlu Mustafa Özcan'la çalışması bekleniyor. Ancak bunun tek başına örgütü bir arada tutmaya yetmeyeceği ABD'nin de farkında olduğu bir gerçek. Bu nedenle örgütün ruhani kanadın ağırlıklı olduğu bir istişare kurulu ile yönetilmesi bekleniyor.Gülen'in 25 Ekim'de İncil'den pasajların okunduğu cenazesinde tabutun başından ayrılmayan Cevdet Türkyolu da bu istişare kurulunda yer alması beklenen isimlerden. Türkyolu, özellikle son dönemlerde Gülen'e çok yakındı, onun özel kalemi, ibrikçisi olarak nitelendiriliyordu. Örgütün pek çok sırrına vâkıf Cevdet Türkyolu'nun da Mustafa Özcan'ın desteklediği heyette yer alması muhtemel. Bu arada eski TSK, MİT ve Emniyet imamlarının da, misal Hamidullah Öztürk (Eski TSK İmamı), Adil Öksüz (Cenazenin onun yaşadığı New Jersey'den kaldırılması manidar. Cenazeye katıldığı yönünde iddialar var), Kozanlı Ömer kod adlı Osman Hilmi Özdil (Eski emniyet imamı), Sinan kod adlı Murat Karabulut'un (eski MİT imamı) yeni kurulacak istişare heyetinde yer alması muhtemel isimler.Şu an için en güçlü fiili lider adayı olan Mustafa Özcan, örgüt içinde etkili ve karanlık bir figür. Kozanlı Ömer kod adlı eski emniyet imamı Osman Hilmi Özdil ve Sinan kod adlı MİT imamı Murat Karabulut, Mustafa Özcan'ın adamlarıydı. Özcan'ın desteğiyle oluşturulacak kurul, örgütün bölünmesini ve dağılmasını önleme amacına matuf olacak. Yine de elbette bölünmeler, ayrılmalar ve fraksiyonlar olacak. Çünkü FETÖ, milyarlarca dolarlık mal varlığı, insan kaynağı ile ABD için halen kullanışlı bir örgüt. Mustafa Özcan, örgütte uzun süredir önemli roller üstlenmiş bir isim ve CIA ile olan bağlantıları nedeniyle Gülen'in son dönemlerinde, pandemiden bu yana FETÖ'nün gölge lideri. Çünkü Özcan, örgüt içindeki hiyerarşi ve finansal ağlar üzerinde büyük etkiye sahip. Ama yine de tek başına bütün kadroları yönetme gücüne sahip değil. Örgütteki post-Gülen dönemi iç kargaşa bir süre devam edeceği ama sonra safların netleşeceğin değerlendiriliyor. CIA, Mustafa Özcan'la çalışacağı için buna uyum sağlayamayan kadroların dağılması da muhtemel. Bu arada tabii önümüzdeki süreçte örgütte yeni itirafçıların türemesine de kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Mustafa Özcan'ın yeni kurulacak istişare heyetinin desteğini alarak muhalif sesleri bastırması, sindirmesi de bekleniyor.