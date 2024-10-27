Firari tümamiral FETÖ elebaşının cenazesinden çıktı

Darbe soruşturması kapsamında hakkında yakalama emri bulunan tümamiral Mustafa Zeki Uğurlu'nun 15 Temmuz hain darbe girişiminden 3 gün önce firar ettiği ardından 26 Temmuz'da bir NATO toplantısına katıldığı ve 5 Ağustos'a kadar NATO üssündeki görevine devam ettiği açıklanmıştı. Uğurlu, 2015'den 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar ABD'nin Virginia Eyaleti'nde bulunan NATO üssünde görev yapmıştı. Ancak Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinden bir yetkili, tümamiral Uğurlu'nun 22 Temmuz'da kimliklerini teslim ettiğini ve o tarihten itibaren kendisinden haber alınamadığını ifade etmişti. Uğurlu'nun darbe girişimi sonrasında ABD'ye sığınma başvurusunda bulunduğu iddia edilmişti.

CENAZEDE YÜZÜNÜ GİZLEDİ

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in New Jersey eyaletindeki Skyland Stadyumu'nda düzenlenen cenaze töreninde, törene katılan FETÖ üyeleri yüzlerini maske ve gözlükle gizlemeye çalışmıştı. Kendini gizlemeye çalışanlar arasında eski Tümamiral Mustafa Zeki Uğurlu ile iki eski binbaşının da olduğu fotoğraf ortaya çıktı. Uğurlu ile iki binbaşının terörist Gülen'in cenazesinde deşifre olmamak için maske ve güneş gözlüğü taktığı görüldü.