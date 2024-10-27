Hatay, devletin eliyle iyileşiyor

Asrın deprem felaketinin hemen ardından Hatay'a gitmiştik. Kent merkezinde neredeyse sağlam bina yoktu. Bir yandan acıyı yaşayıp gözyaşı döküyor diğer yandan da fotoğraf çekmeye çalışıyorduk. 'Hatay nasıl ayağa kalkacak' diye düşündük. Ama depremden aylar sonra tekrar bölgeye gittiğimizde bu düşüncemiz yok oldu. Her geçen gün "iyileşen Hatay" ile karşılaşıyorduk. Ağır hasarlı binalar yıkılmış, enkazları kaldırılmış ve her yerde kepçeler çalışıyor, yeni binalar için temeller atılıyordu. Depremzedeler yine kısa sürede tamamlanan köy evlerine kavuşmuştu. Vatandaşların büyük bölümü de TOKİ binalarına kavuşmanın sevincini yaşıyordu. Evlerine kavuşan depremzedeler, "Cumhurbaşkanı'mıza çok teşekkür ediyoruz. Söz verdi ve evimize kavuştuk. Allah başımızdan eksik etmesin" diyerek mutluluklarını dile getirdi.