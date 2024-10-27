Kalp masajı yap olmadı fişi çek

Yenidoğan çetesine ilişkin iddianamedeki detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Esenler Güney Hastanesi "mesul müdürü" sıfatıyla yer alan şüpheli Ali Dirik'in diyalogları pes dedirtti. Kolluk kuvvetleri, şüpheli Dirik'e bir telefon görüşmesinde kurduğu "Yenidoğanı doktorsuz idare ediyoruz" cümlesini sordu ve "Şaka maksatlı öyle söyledim" cevabını aldı. Öte yandan hastanede diploması görülmeyen ama sorumlu doktor olarak yer alan Rıza Keykubat'ın, hayatını kaybeden Kaya bebeğin durumunun kötüleştiğini kendisine haber veren yardımcı hemşire Batuhan Çetin'e, 'Kalp masajı yap, yaşamazsa entübasyon tüpünü çek' dediği öğrenildi.Yenidoğan bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek SGK üzerinden haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarla 10 bebeğin ölümüne neden olan çeteye yönelik İstanbul ve Tekirdağ'da operasyonlar düzenlenmiş, çete hakkında 1.775 yıla kadar hapis istenmişti. Türkiye'yi sarsan çete soruşturmasında kan donduran detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Esenler Güney Hastanesi'nde mesul müdür Ali Dirik ve hastanede sorumlu doktor sıfatıyla yer alan Rıza Keykubat'ın diyalogları da yürekleri sızlatıyor.Şüpheli Ali Dirik, kolluk fezlekesinde yer alan görüşmede denetim yetkililerinin "oksijen karıştırıcı blendırı" sorması üzerine tamirde gösterdiğini aslında bu cihazın hastanede bulunmadığına dair cümleler kurdu. Öte yandan hastanelerinde hayatını kaybeden Kaya bebeğin ölümüne ilişkin kamera kayıtlarını sildirdiği ve ölümle alakalı kusuru gizlemeye yönelik görüşmeler yaptığı ortaya çıktı.Dirik'in kolluk fezlekesinde yaptığı bir telefon görüşmesinde, "Biz de bu savcıya ulaşacağız, müdürlüğe de gideceğiz, siyasi kanat aracılığı ile gerekeni yapacağız" şeklinde konuştuğu tespit edildi. Öte yandan hastanenin yenidoğan yoğun bakımında eksiklikler tespit edilmesine karşın, durumu ağır olan Kaya bebeğin nenotoloji bölümü olmayan ve tıbbi tedaviye uygun şartlar barındırmayan yenidoğan yoğun bakımına kabulünün gerçekleştirildiği öğrenildi.Esenler Güney Hastanesi "mesul müdürü" sıfatıyla yer alan şüpheli Ali Dirik'in yaptığı bir telefon görüşmesinde, yenidoğan yoğun bakımını doktorsuz idare ettiği yönündeki sözün şaka amaçlı bir söz olduğunu beyan ettiği öğrenildi. Öte yandan şüpheli Hasan Basri Gök'ün savcılık ifadesinde Dirik'in hastanedeki tüm usulsüzlüklerden haberdar olduğunu, SGK dolandırıcılığı yaptığını, Mert Özdemir ile bebek sevki karşılığı ücret ödemesi anlaşması yaptığını, Kaya bebeğin öldüğü olayda kusurlu olduğunu beyan ettiği öğrenildiSoruşturma kapsamında, Güney Hastanesi'nde Hilda Keykubat isimli İranlı doktorun diploması olduğu ancak yoğun bakıma eşi Rıza Keykubat'ın gelip gittiği de tespit edildi. Hemşire yardımcısı Batuhan Çetin ile Rıza Keykubat arasındaki diyalog kan dondurdu. Rıza Keykubat'ın, hayatını kaybeden Kaya bebeğin durumunun kötüleştiğini kendisine haber veren yardımcı hemşire Batuhan Çetin'e, 'Kalp masajı yap, yaşamazsa entübasyon tüpünü çek' dediği öğrenildi.Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Özel Gebze Yüzyıl Hastanesi'nde erken doğumla dünyaya gelen 73 günlük Ediz Yekta bebek, yoğun bakımda hayatını kaybetti. Ailesi, doktor M.F.Ş. ve hastane yönetimi hakkında ihmal iddiasıyla şikayette bulundu. Anne Birgül Oturak, bebeklerinin 72 gün boyunca yoğun bakımda kaldığını, sık sık sevk talep ettiğini ancak izin verilmediğini belirtti. Doktorların durumun iyi olduğunu söylemesine rağmen, farklı hekimlerin uyarıları üzerine 112 acil servisini arayıp yardım istedi. Çok geçmeden bebeğinin vefat haberini aldı. Oturak, yüksek dozda potasyum verildiğini ve bunun ölümle sonuçlandığını iddia etti. Aile, başlattıkları adli süreçte soruşturma izni verilmediğini ifade ederek, başka bebeklerin ölmemesi için konunun araştırılmasını talep etti. Bebeklerinin kaybıyla büyük acı yaşayan aile, yaşadıkları süreci kamuoyuna duyurarak, benzer durumların önlenmesini istediklerini vurguladı.