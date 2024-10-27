Marmaray 1 milyar 205 milyon yolcu taşıdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhuriyet'in 101. yıldönümünde 11. yaşını kutlayan Marmaray'ın açıldığı günden itibaren 1 milyar 205 milyon kişiye hizmet verdiğini bildirdi. Bakan Uraloğlu, Marmaray'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 29 Ekim 2013 tarihinde hizmete sunulduğunu hatırlatarak, "Cumhuriyetimizin 101. yılını kutladığımız bu anlamlı günde Marmaray'ın da 11. yılını kutlamanın büyük gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.Bakan Uraloğlu, "Açıldığı günden itibaren 1 milyar 205 milyon yolcuya hizmet veren hattımızla vatandaşlarımız Sirkeci ile Üsküdar arasını 4 dakika gibi kısa bir sürede hava koşullarından etkilenmeden geçebiliyor" dedi. Uraloğlu, "Marmaray, İstanbul'un yaşam kalitesini önemli oranda artırdı. Trafik sıkışıklığında bunalan İstanbullu, Marmaray ile 76.6 kilometre ve 43 istasyonlu bir yapı içerisinde ve sağlanan entegre sistemlerle konforlu şekilde seyahat edebiliyor. 2013 yılında yaklaşık 9 milyon olan yolcu sayısı 2024 yılının ilk 10 ayında 208 milyona ulaştı" dedi.Halkalı-Gebze arasında günde 148 adet tren seferi ile 15 dakika aralıklarla, Pendik-Ataköy arasında ise 139 adet tren seferi ile 7.5 dakika aralıklarla hizmet verildiğinin altını çizen Uraloğlu, "Günde toplam 287 sefer, gece ilave 10 adet sefer yapılıyor, hafta sonlarında sefer sayısı 297'ye çıkarılıyor. Marmaray işletmeciliğinde 34 adet 10 vagonlu, 20 adet 5 vagonlu olmak üzere toplam 54 adet tren seti halinde 440 vagonluk araç filosu bulunuyor. Marmaray günde ortalama 650 bin yolcuya hizmet veriyor" dedi.