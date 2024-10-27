Samsun şehidini uğurladı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Kaplan Operasyonu üs bölgesinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan sözleşmeli er Kander Babür'ün cenazesi Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından memleketi Samsun'da toprağa verildi. Şırnak'taki törenin ardından Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen şehit Babür'ün naaşı, buradaki tören sonrası karayoluyla Terme ilçesine götürüldü. Havalimanında, şehidin annesi Meryem Babür, "Hoşgeldin yavrum, gururum" diyerek gözyaşı döktü.Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve askeri erkân katıldı. Şehit Babür'ün naaşı, Terme'de toprağa verildi.