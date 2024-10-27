SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları 101’inci yıl için havalanacak

Cumhuriyetin 101'inci yılında gökyüzü akrobasi uçaklarımızın gösterileriyle şenlenecek. Türk Yıldızları kendileri için ayrı bir anlam taşıyan 500'üncü gösterilerini İzmir semalarında yapacak.Türk Yıldızları sosyal medya hesaplarından vatandaşlara "29 Ekim'de Gündoğdu Meydanı'nda saat 17.30'da buluşalım" çağrısı yaparak "Gözünüz göklerde olsun. Cumhuriyetimiz var olsun" mesajını paylaştı. Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK ise 28 Ekim ve 29 Ekim'de Maltepe Sahil Parkı üzerinde saat 16.00'da iki ayrı gösteri yapacak.