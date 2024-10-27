Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Çanakkale'de 4.3 büyüklüğünde deprem
Giriş Tarihi: 27.10.2024 18:47 Son Güncelleme: 27.10.2024 18:52

Son dakika: Çanakkale'de 4.3 büyüklüğünde deprem

Son dakika: Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DHA
Son dakika: Çanakkale’de 4.3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Yönetim Başkanlığı Deprem Dairesi'nden (AFAD) alınan bilgilere göre, saat 17.56'da merkez üssü Ege Denizi olan Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine 10.27 kilometre uzaklıkta 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 9.02 kilometre derinlikte meydana gelen deprem, kentte kısa süreli paniğe neden oldu. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda depremle ilgili olumsuz bir durum olmadığını belirterek, "Ege Denizi'nde meydana gelen depremle alakalı olarak ilgili birimlerimize şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar intikal etmemiştir. Tarama faaliyetlerimiz, takibimiz devam etmektedir" dedi.

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Son dakika: Çanakkale'de 4.3 büyüklüğünde deprem
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