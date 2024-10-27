Haberler Gündem Haberleri Teröre geçit yok! MSB duyurdu: 15 PKK'lı terörist etkisiz!
Giriş Tarihi: 27.10.2024 11:07 Son Güncelleme: 27.10.2024 11:13

Teröre geçit yok! MSB duyurdu: 15 PKK'lı terörist etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirdiğini açıkladı.

İHA
Teröre geçit yok! MSB duyurdu: 15 PKK’lı terörist etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirdiğini açıkladı.

"EN SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR..."

Bakanlık'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 15 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Teröre geçit yok! MSB duyurdu: 15 PKK'lı terörist etkisiz!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA