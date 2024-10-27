Teröre geçit yok! MSB duyurdu: 15 PKK’lı terörist etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirdiğini açıkladı.
"EN SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR..."
Bakanlık'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 15 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.
Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 27, 2024
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 15 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.
En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar… pic.twitter.com/UYsHrbvnRW