Teröre geçit yok! MSB duyurdu: 15 PKK’lı terörist etkisiz!

Milli Savunma Bakanlığı Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 15 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirdiğini açıkladı.

"EN SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR..."

Bakanlık'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 15 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi. En son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.