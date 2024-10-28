AK Parti’den İzmir Körfezi için önlem almayan Cemil Tugay’a tepki: Zahmet olacak ama...

Tugay'ın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın Körfez'i kurtarmak için acil eylem planı başlatmasını görmezden gelerek yaptığı bu açıklamaya AK Parti'den tepki geldi.







AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyüp Kadir İnan, X hesabından Tugay'a yönelik "Zahmet olacak ama istifa dilekçeni yaz o zaman" şeklinde paylaşım yaptı.