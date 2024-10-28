AK Partili Çankırı’dan Çok Katlı Otopark Müjdesi

İzmir'de, Büyükşehir Belediyesi tarafından yıkılması için deprem performans analizi yaptırılan ve ardından "riskli yapılar" grubuna dahil edilen Çankaya Çok Katlı Otoparktaki düğüm çözüldü. İzmir Büyükşehir Belediyesinin önce yıkım kararı verdiği ardından 'güçlendirme' talebinde bulunduğu otoparka yönelik bu kez de Anıtlar Kurulu'na itirazda bulunan Konak Belediyesinin hamlesi, konuyu gündeme taşıyan AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'nın girişimleri ile son buldu.

ÇANKIRI GÜNDEME TAŞIDI

Geçtiğimiz Mayıs ayında konuyu gündeme taşıyan AK Partili Ceyda Bölünmez Çankırı merkezi hükümet olarak vatandaşa hizmet zemininde yerel yönetimlere her daim açık kapı bırakıldığını ancak bu noktada istenilen reaksiyonu alamadıklarını aktardı.

OTOPARK ÇİLESİNİ İKİYE KATLAMAMAK İÇİN ÇÖZÜM ARAYIŞINA GİRDİK

Konunun ilk günden bu yana takipçisi olduğunu hatırlatan Çankırı yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: "Hepinizin bildiği üzere 4 bloktan oluşan Çankaya Çok Katlı Otoparkın 3 bloğunda maalesef hasar tespit edilmişti. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hiçbir çalışma yapmadan, oluşturacağı mağduriyetleri hesaplamadan, alternatif yer göstermeden verdiği yıkım kararına kentin en büyük sorunu olan otopark çilesini ikiye katlamamak için çözüm arayışına girdik ve yıkım kararına tepkimizi dile getirdik. Bu süreçte kamuoyunu doğru bilgilendirmeye özen gösterdik. Nitekim çabalarımız sonuç verdi ve o dönem Büyükşehir Belediyesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü'nden güçlendirmeye yönelik talepte bulunarak geri adım attı. Anıtlar Kurulu'nun da güçlendirmeye yaktığı yeşil ışık, Konak Belediyesi'nde rahatsızlık oluşturmuş olmalı ki bu kez kendi partilerinden olan Büyükşehir Belediyesi'ne de itiraz ederek çalışmaların önüne set çekildi.

Bu süreçte her defasında İzmirlinin ihtiyacını anlattık. Öyle ki başta Dünyanın en büyük açık hava alışveriş merkezi olan Kemeraltı ile bölge esnafını barındıran bu otoparkın dönüştürülmesi gerektiğini vurguladık. Ve Smyrna Kazı Başkanlığı, İzmir Müze Başkanlığı tarafından yapılan incelemeler sonrasında söz konusu alanın üçüncü derecede arkeolojik sit alanı olduğu kararlaştırıldı. Şimdi sormak lazım, birincisi İzmir Büyükşehir Belediyesi güçlendirmek istiyordu biz de üzerimize düşen ne varsa başta bakanlık olarak önündeki tüm engelleri kaldırdık. İkincisi, Koruma Kurulu'ndan da engeller kaldırıldı. Üçüncüsü ve son olarak Büyükşehir Belediyesi orada güçlendirmeyle alakalı zemin etüt çalışmalarına başlamak istiyor. Konak Belediyesi buna da karşı çıkıyor. Peki bu Konak Belediyesi tarafından esnafa ihanet değildir de nedir? Açık ve net Konak Belediyesi katlı otoparkın güçlendirilmesine şerh düştü. Bir söz vardır: 'tırnağın varsa başını kaşırsın' biz el olduk tırnak olduk ama bunlar hala kaşınıyor. Muhalefet artık politik doğruculuk söylemi üzerinden dümen çevirmeyi bırakmalı tek gündemi vatandaşa hizmet olmalıdır. Önümüzdeki günlerde Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan zemin etüt çalışmalarının ardından güçlendirilme çalışmalarına ilişkin çalışma başlatılacak."