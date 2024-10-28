Başkan Akdenizli “Nice 101 yıllara Cumhuriyetim”

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 101. yıl dönümü kapsamında yazılı bir mesaj yayımlayan Seydikemer Belediye Başkanı Önder Akdenizli, "Tarihin hiçbir döneminde esarete boyun eğmeyen Türk milleti, istiklaline ve istikbaline kasteden işgalcilere karşı başlattığı Kurtuluş Savaşı'nı, tarihte eşi benzeri olmayan bir kahramanlık timsali zaferle taçlandırmıştır. Dünya tarihine kazınan büyük zaferin ardından Türkiye Cumhuriyeti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde, milletimizin ortak eseri olmuştur" ifadelerinde bulundu. Başkan Akdenizli, 600 yıllık bir cihan devletinin mirası üzerinde yükselen Cumhuriyetimizin sayesinde eğitimde, bilimde, sanatta ve toplum hayatının her alanında köklü değişimler yaşandığını belirterek yayımladığı mesajında, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En büyük eserim' dediği Cumhuriyetimiz sayesinde ülkemiz her alanda ilerlemiş, mazlumların umudu olmuş ve bugün dünyada saygın bir konuma gelmiştir. Atalarımızın canları pahasına mücadele vererek bizlere bıraktıkları asırlık bir çınar olan Cumhuriyetimiz büyük zorluklarla kuruldu. Bizler, Cumhuriyetimizi ve bu cennet vatanı bizlere miras bırakan atalarımıza layık olabilmek için, medeniyet yarışında daima ön saflarda yer alabilmek için tarihimizi iyi öğrenmeli ve gelecek kuşaklara da öğretmeliyiz. Atalarımızın geçmişteki mücadele ruhunu kendimize örnek almalı, vatanımızı her alanda daha da yukarılara taşımak için çalışmalıyız. Birlik ve beraberliğimize, huzurumuza, kardeşliğimize yönelecek tehditlere karşı birbirimize sımsıkı kenetlenerek demokrasimize, barışımıza, kardeşliğimize sahip çıkmaya, Cumhuriyetimizin temel değerlerini her türlü tartışmanın üzerinde tutmaya devam edeceğiz. Bu yolda karşılaşacağımız her türlü zorluğun üstesinden gelebilecek azim ve kararlılığa sahibiz. Bu şanlı milletin mensupları olarak, atalarımızdan aldığımız ilhamla, tasada ve sevinçte bir hareket edip Türkiye Cumhuriyeti'nin her alanda büyük başarılara ulaşması için daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz ve hainlerin heveslerini kursaklarında bırakacağız. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutluyor; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle yad ediyorum" ifadelerine yer verdi.