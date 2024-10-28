FETÖ’de kavga büyüyor: Örgütün parasına çöken Uzun Cevdet, Gülen ölmeden videolu hazırlık yaptı!

BANK ASYA'YI DA DOLANDIRMIŞ

"Hizmete çalışıyor" adı altında örgütü zarara uğratmaktan çekinmeyen Cevdet Türkyolu, Bank Asya'nın zarara uğratılmasında da büyük rol üstlendi. Bank Asya'nın Katarlılara satılacağı haberlerinin çıkması üzerine bankanın hisse fiyatının 75 kuruşa kadar gerilemesini fırsata çeviren Cevdet Türkyolu, 1 milyon lot alarak hem bankayı zarara uğrattı, hem de parasına para kattı. ABD'de kurulan ve faaliyet gösteren "Amish Farmers Market LLC" adlı şirketin kurucu ortağı olan Cevdet Türkyolu, Bank Asya'dan şirket üzerine toplam hacmi 1 milyon doları bulan kredi de kullandı. 2013 yılından sonra borsa yatırımlarına ağırlık verdiği bilinen ve malvarlığının kaynağını ailesinin Adapazarı'ndaki arazileri olarak gösteren Türkyolu'nun ABD'de de onlarca gayrimenkulü bulunuyor.