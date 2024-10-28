FETÖ’de kavga büyüyor: Örgütün parasına çöken Uzun Cevdet, Gülen ölmeden videolu hazırlık yaptı!

FETÖ elebaşının ABD'de ölmesinin ardından örgüt içerisinde liderlik tartışmaları yüksek sesle konuşulmaya başladı. Fetullah Gülen'in A Takımı, örgütün başına geçip, sıcak parayı yönetme derdine düştü.
Örgüt üst yönetimi, bulundukları ülkelerde rahat yaşamlarını sürdürmek, zenginliklerine devam etmek için toplanan yardım paralarına ihtiyaç duyarken örgüt içinde mal varlığı ile en dikkat çeken isim "Uzun Cevdet" lakaplı Fetullah Gülen'in kara kutusu Cevdet Türkyolu oldu. FETÖ'nün ABD yapılanmasını kontrol eden Mustafa Özcan ile hareket eden Türkyolu'nun mal varlığı ise oldukça çarpıcı.
UZUN CEVDET'İN UZUN MAL VARLIĞI
Örgütün para gücünü eline almasıyla dikkatleri üzerine çeken Cevdet Türkyolu, Fetullah Gülen ölmeden önceki son ikamet ettiği 260 Kennel Road Saylorsburg PA 18353 adresinde bulunan bir milyon dolar değerindeki evi 10 Haziran 2023'de yaklaşık 840 bin dolara satın aldı. 2003-2013 yılları arasında toplam 17 adet "tapu satış" işlemi gerçekleştiren Türkyolu, 2012 – 2014 yılları arasında örgüte bağlı kişilerin kurduğu Kaynak Holding bünyesindeki NT şirketindeki hissesini değerinden fazla bir meblağa 4 milyon doları aşan bir fiyata satarak Kaynak Holding'i zarara uğrattı. Ayrıca, Kaynak Holding'ten elden kayda alınmayan milyon dolarları da alıp cebine indirdi.
BANK ASYA'YI DA DOLANDIRMIŞ
"Hizmete çalışıyor" adı altında örgütü zarara uğratmaktan çekinmeyen Cevdet Türkyolu, Bank Asya'nın zarara uğratılmasında da büyük rol üstlendi. Bank Asya'nın Katarlılara satılacağı haberlerinin çıkması üzerine bankanın hisse fiyatının 75 kuruşa kadar gerilemesini fırsata çeviren Cevdet Türkyolu, 1 milyon lot alarak hem bankayı zarara uğrattı, hem de parasına para kattı. ABD'de kurulan ve faaliyet gösteren "Amish Farmers Market LLC" adlı şirketin kurucu ortağı olan Cevdet Türkyolu, Bank Asya'dan şirket üzerine toplam hacmi 1 milyon doları bulan kredi de kullandı. 2013 yılından sonra borsa yatırımlarına ağırlık verdiği bilinen ve malvarlığının kaynağını ailesinin Adapazarı'ndaki arazileri olarak gösteren Türkyolu'nun ABD'de de onlarca gayrimenkulü bulunuyor.
GÜLEN ÖLMEDEN VİDEOLU HAZIRLIK
Fetullah Gülen'i Pensilvanya'daki kamptan kaçıran Cevdet Türkyolu, örgütün parasına çöktüğünün FETÖ içerinde yüksek sesle konuşulmasının ardından ilk kez kamera karşısına geçerek kendisini savunmaya çalışmıştı. Hayatının büyük kısmını Gülen'in yanında geçiren Türkyolu, zenginliğini ailesine bağlamaya çalışmıştı.
Türkyolu'nun örgüt kanallarında ve birçok sosyal medya platformunda para verip yayınlattığı videoyu hazırlamasının altındaki sebebin ise Gülen'in ölümünden sonra bütün dikkatlerin kendisinde olacağını bilmesinden kaynaklandığı öğrenildi. Örgüt tabanından büyük tepki alan Türkyolu'nun Mustafa Özcan ve hareket ettiği ekip tarafından bu röportajla korunmaya çalıştığı öğrenildi.
UZUN CEVDET MUSTAFA ÖZCAN EKİBİNDE
Fetullah Gülen'den sonra başa geçme kavgasında Mustafa Özcan ve Abdullah Aymaz öne çıkarken, Özcan'ın destekleyenler arasında Cevdet Türkyolu'nun yanı sıra İsmet Aksoy, Naci Tosun, Muhammed Çetin, Ekrem Dumanlı ve Adem Kalaç yer alıyor. Örgütte liderliğe gelmek isteyen bir diğer isim olan Abdullah Aymaz ise örgütün Almanya ayağını yönetiyor. Aymaz'ı destekleyen grupta ise Mustafa Yeşil, Ali Ursavaş, Talip Büyük, İsmail Cingöz, Hüseyin Karakuş ve Bilal Karaduman yer alıyor.