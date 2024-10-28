Haberler Gündem Haberleri İstanbul'da suçla mücadeleye tam gaz: 12 günde rekor sayıya ulaşıldı
Giriş Tarihi: 28.10.2024 13:40 Son Güncelleme: 28.10.2024 13:42

İstanbul'da suçla mücadeleye tam gaz: 12 günde rekor sayıya ulaşıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Akın Gürlek’in göreve başlar başlamaz başsavcıvekilleri ve emniyet mensupları ile yaptığı toplantının ardından üzerinde ya da aracında ruhsatsız silah taşıyan kişilerin tutuklanması yönünde karar alındı. Alınan kararın üzerinden 12 gün geçerken emniyet güçlerinin yaptığı kontrollerde 67 kişiyi ruhsatsız silah taşırken yakaladığı ortaya çıktı. İfadeleri alınan şüphelilerin çıkarıldıklar hakimlik tarafından tutuklandıkları belirlendi.

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
İstanbul’da suçla mücadeleye tam gaz: 12 günde rekor sayıya ulaşıldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yayımladığı kararnameyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Akın Gürlek, Başsavcıvekilleri ve emniyet yetkilileriyle yaptığı toplantının ardından İstanbul'da ruhsatsız silah taşıyan kişilerin adli kontrol kararıyla salıverilmesi yerine 6136 sayılı "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun" kapsamında ruhsatsız silah taşırken yakalanan kişilerin diğer suçlardan ayrı olarak, ifadesinin alınmasının ardından tutuklamaya sevk edilmesi yönünde alınan karar alarak savcılara bu karar iletildi.

12 GÜNDE 67 KİŞİ TUTUKLANDI

Bu kapsamda, 16 Ekim'de alınan karar neticesinde emniyet güçleri tarafından üzerinde yada araçlarında ruhsatsız silah taşıyan 67 kişi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında verdiği ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi Sulh Ceza Hakimlikleri tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SULH CEZA HAKİMLİKLERİ SİLAH TAŞIYANI AFFETMİYOR

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimlikleri vermiş oldukları kararda, ruhsatsız silah taşıyan kişilerin öncelikli suç işleme potansiyeli taşıdıklarına vurgu yapılırken "ruhsatsız silah bulundurma" suçunun cezasının alt ve üst sınırı nedeniyle kaçma ve saklanma ihtimalinin yüksek olduğuna dikkati çekildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul'da suçla mücadeleye tam gaz: 12 günde rekor sayıya ulaşıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA