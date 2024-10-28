Kaymakam Ertaş’tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" nedeniyle yazılı bir mesaj yayımladı. Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı" nedeniyle yazılı bir mesaj yayımladı. Kaymakam Ertaş, mesajında şu ifadelere yer verdi: ''Kıymetli Hemşehrilerim, Cumhuriyetimizin ilanının 101. yıl dönümünü büyük bir coşku ve gururla kutlamaktayız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, milletimizin azim ve kararlılığıyla kazanılan bağımsızlık mücadelesi, Cumhuriyetimizin temellerini atmıştır. Cumhuriyet; milletimizin egemenliğine dayanan, eşitlik ve özgürlük ilkelerini benimseyen, çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma hedefinde ilerleyen bir yönetim biçimidir.

Cumhuriyetin ilk gününden bugüne, milletimiz karşılaştığı zorlukları, birlik ve beraberlikle aşmayı bilmiştir. Bizler de bu büyük birikimi, gelecek nesillere aktarmakla yükümlüyüz. Gençlerimiz, Cumhuriyet'in kazandırdığı hürriyet ruhuyla büyümekte, modern dünyanın anlaşılmasını sağlayan bilgi ve donanımla geleceğe hazırlanmaktadır. Onlara bırakacağımız en büyük miras, Cumhuriyetimizin kazanımlarıyla mücehhez, demokratik ve güçlü bir Türkiye olacaktır. Bu anlamlı gün vesilesiyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalacağı inancıyla, tüm halkımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda, daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı, geçmişten aldığımız ilhamla geleceğe umutla bakarak, milletimizin birliği, beraberliği ve azmi ile inşa edilecektir. İnanıyoruz ki Cumhuriyetimizin bize kazandırdığı değerlerle ikinci yüzyılında da dünyanın öncü milleti olmaya devam edeceğiz. Bu duygularla; başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşları olmak üzere, şanlı tarihimizin ölümsüz sembolleri olan aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükran duygularıyla anıyorum. Yüce Türk milletinin ve siz Fethiyeli hemşehrilerimin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, Cumhuriyet'in nice yıl dönümlerinde birlikte olmak dileğiyle sevgilerimi ve saygılarımı sunuyorum.''