PKK/YPG’li 15 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Münbiç bölgelerinde PKK/ YPG'li 15 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan, "Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyoruz" notuyla yapılan açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 15 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi. TUSAŞ'ta düzenlenen hain terör saldırısının ardından Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki 157 nokta havadan ve karadan vuruldu. PKK/ YPG'nin terör inleri ve tesisleri yerle bir edildi. Yerli ve milli mühimmatın ağırlıklı kullanıldığı terör operasyonlarında TUSAŞ üretimi ANKA SİHA'lar görev aldı. Düzenlenen operasyonlarda 140 terörist etkisiz hale getirildi.